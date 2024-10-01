Yaşlılıkta Zihinsel Sağlığı Korumak İçin 5 Adım

İşte, yaşlılığa kadar açık bir zihin ve güçlü bir hafıza için uygulayabileceğiniz beş önemli öneri...

1. Kitap Okuma Alışkanlığı Edinin

Bilim insanları, özellikle kurgu kitapları okumanın beyni aktif tuttuğunu vurguluyor. Karakterlerin isimlerini, olay örgülerini ve detayları hatırlamak zihinsel bir egzersiz görevi görüyor. Araştırmalar, Alzheimer hastalığı ve demans riski taşıyan kişilerin nadiren kitap okuduğunu gösteriyor. Düzenli kitap okuma alışkanlığı, hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilir.