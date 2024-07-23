Yaşlılık Kokusu: Bilim İnsanları Nereden Geldiğini ve Nasıl Kurtulacağınızı Açıkladı
Zamanla yaşlı insanların giysilerinde ve evlerinde benzer bir koku oluştuğuna şahit olmuşsunuzdur. Başlangıçta kötü hijyen koşulları ve yeterli temizliğin yapılmaması nedeniyle kaynaklandığı düşünülen bu kokunun ilerleyen yaş nedeniyle oluştuğu ortaya çıktı. Bilim insanları, 45-50 yaşından sonra artan bu kokudan kurtulmanın yollarını paylaştı.
Anneanne ve babaannelerinizin ya da dedelerinizin yanına gittiğinizde benzer bir koku aldığınız olmuştur. Hem evleri hem de giysileri kaplayan bu koku, çoğu zaman yaşlıların yeterince temiz olmamasıyla ilişkilendirilebiliyor.
Oysa ki bu anlayış tamamen hatalı. Çünkü yapılan araştırmalar, yaşlılığın kendine has bir kokusu olduğunu ve bu durumun 45-50 yaşlarından sonra aniden ortaya çıkabildiğini gösterdi.
YAŞLILIĞIN KOKUSU NEREDEN GELİYOR?
Araştırmaya göre yıllar geçtikçe ciltte hoş olmayan, yağlı ve çimen kokusuna benzer bir aldehit tabakası oluşmakta. Bu doymamış omega-7 yağ asitleri, sahip olunan kişinin giydiği kıyafetlerde ve bulunduğu ortamda yoğun şekilde hissedilmekte.
40 yaşından sonra hem erkeklerde hem de kadınlarda cilt üzerindeki doğal antioksidan savunması giderek bozulmaya ve azalmaya başladığından daha fazla yağ asidi üretmeye başlıyor.
Kadınlardaki menopoz gibi vücuttaki hormonal değişiklikler de bu kimyasal süreci hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.
Bu nedenle zamanla yüzeylerde, kumaşlarda ve giysilerde 2-nonental birikimi yaşanmakta ve odada belirli bir koku ortaya çıkmakta. Hijyen kuralarına tamamen uyulması ve temizliğin eksiksiz yapılması halinde bile bu koku varlığını sürdürmekte.
YAŞLILIK KOKUSUNDAN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?
Bilim insanları bu soruya evet yanıtını veriyor. Yaşlılık kokusundan kurtulmanın ya da etkisini en aza indirmenin yolları var. Bunu yapmak için sağlıklı bir yaşam tarzı ve düzenli beslenme alışkanlığına sahip olmanız gerekiyor.
Sigara ve alkol tüketimini sıfırlamak ya da azaltmak, yağlı yiyeceklerden uzak durmak ve bol bol sıvı tüketimi, yaşlılık kokusunu ortadan kaldırmak için en etkili yöntemler arasında yer almakta.