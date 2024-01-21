'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu

3. DÜNYA SAVAŞI

Salome, küresel çatışmalar söz konusu olduğunda bunun "3. Dünya Savaşı'nın Güney Çin Denizi'ndeki bir olay ya da büyük bir siber saldırı tarafından aniden tetiklenmesi ve Çin ile Rusya arasındaki kavganın topyekun bir savaşa dönüşmesiyle acil bir gerçeklik" olduğunu iddia ediyor.