'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu
Brezilyalı kahin Athos Salome'un İngiltere Kralı Charles'e yönelik sağlık sorunlarını tahmin etmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Salome'un 2024 yılı kehanetleri...
Athos Salome'ye, kehanetlerinin birçoğunun gerçekleşmesinden sonra 'Yaşayan Nostradamus' lakabı verildi. Koronavirüsü , Elon Musk'un artık X olan Twitter'ı satın almasını ve hatta Kraliçe'nin ölümünü önceden tahmin ettiğini iddia eden edilen kahin yine adından söz ettirmeyi başardı.
Kahin, saray tarafından Kral'ın sağlık sorunlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadan Kral Charles'ı prostatı ve cinsel organları konusunda, "Kral III. Charles'ın sağlığıyla ilgili endişeliyim. Kralın idrar ve cinsel sisteminin yanı sıra prostat ve cinsel organlarıyla ilgili komplikasyonlar konusunda da ekstra dikkatli olması gerekiyor" diyerek uyarmıştı.
2024 KEHANETLERİ GÜNDEM OLDU
Salome'ın 2024 yılı için tahminleri de gündem olmayı başardı. 2024 yılının hareketli bir yıl olacağını dile getiren Salome, gelecek yılın uzaylılar, robot isyanı, küresel felaket ve aynı zamanda umutla birlikte insanlık tarihinde yeni bir sayfa olacağını söyledi.
Kahin, öngörüleri nedeniyle paniğe yol açmak istemediğini, harekete geçme çağrısı ve "düşünceyi sarsmak" istediğini belirtmekte ısrar ediyor. Tahminlerinin hiçbirinin kesin olmadığını ve olumlu çözümlerin bunları değiştirme ihtimalinin her zaman bulunduğunu açıkladı.
UZAYLILARLA TEMAS
Medyum insanlarla uzaylıların "bir teleskop ağı tarafından yakalanan şifreli sinyaller" aracılığıyla iletişim kuracaklarını iddia etti. Buna göre "zengin materyallerle dolu bir asteroidin" keşfedilmesinin ardından yeni bir uzay yarışı ateşlenecek.
3. DÜNYA SAVAŞI
Salome, küresel çatışmalar söz konusu olduğunda bunun "3. Dünya Savaşı'nın Güney Çin Denizi'ndeki bir olay ya da büyük bir siber saldırı tarafından aniden tetiklenmesi ve Çin ile Rusya arasındaki kavganın topyekun bir savaşa dönüşmesiyle acil bir gerçeklik" olduğunu iddia ediyor.
ABD İŞGALİ
Medyum sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "ABD ihanete uğrayacak ve işgal edilecek, saldırıyı planlıyorlar ve Osama Bin Ladin'in 11 Eylül 2001'deki saldırısından daha kötü olacak." ifadelerine yer verdi.
DOĞAL AFETLER
Salome'un iddialarına göre bir dizi doğal afet dünyayı kasıp kavuracak ve Orta Doğu, Afrika ve ABD'nin bu felaketlerden yüksek oranda etkileneceğini söyledi. Bu afetler arasında kasırgalar, fırtınalar ve orman yangınları yer alıyor.
YENİ BİR SALGIN
Salome, Antarktika'da yıllardır buzun içine gömülmüş virüslerden kaynaklanan yeni bir ölümcül salgının ortaya çıkacağını öngörüyor. Yeni salgının tahmin edilenden daha uzun süreceğini söyleyen Salome, "Tüm dünyayı kasıp kavuracak. Bu yeni virüse karşı mücadele tahmin edilebileceğinden daha uzun sürecek" diye konuştu.