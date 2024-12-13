Yapay Zeka YouTube’a da El Attı: Kullanıcılar Neye Uğradığını Şaşıracak
Dünyanın en büyük video içerik platformu YouTube, yapay zeka teknolojileriyle kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Platform, içerik üreticilerinin video içeriklerini farklı dillere otomatik olarak çevirebileceği yapay zeka destekli dublaj aracını hayata geçirdi.
Başlangıçta YouTube Partner Program üyelerine özel olarak sunulan bu yenilik, içerik üreticilerinin videolarını küresel izleyici kitlesine daha kolay ulaştırmasını hedefliyor.
BİRÇOK DİLE DAHA HIZLI VE TAM ÇEVİRİ
Yeni araç, İngilizce dilindeki videoların Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve İspanyolca gibi birçok farklı dile otomatik olarak çevrilmesine olanak tanıyor.
Özellikle eğitim ve bilgi paylaşımı odaklı kanallar için büyük avantaj sağlayan bu özellik, çok dilli içerik üretimini kolaylaştırarak daha geniş bir kitleye erişim imkanı sunuyor.
YAPAY ZEKA İLE İÇERİKLER DEĞİŞECEK
Yapay zeka tabanlı dublaj aracı, videoların farklı dillere hızlı ve profesyonelce çevrilmesini mümkün kılıyor. Bu sayede içerikler, her dilde profesyonel bir dublaj kalitesinde izleyicilere sunuluyor. Mevcut durumda yalnızca İngilizce videolar için aktif olan bu özelliğin, ilerleyen dönemlerde daha fazla dil seçeneğiyle genişletilmesi bekleniyor.