Yapay Zeka YouTube’a da El Attı: Kullanıcılar Neye Uğradığını Şaşıracak

BİRÇOK DİLE DAHA HIZLI VE TAM ÇEVİRİ

Yeni araç, İngilizce dilindeki videoların Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve İspanyolca gibi birçok farklı dile otomatik olarak çevrilmesine olanak tanıyor.

Özellikle eğitim ve bilgi paylaşımı odaklı kanallar için büyük avantaj sağlayan bu özellik, çok dilli içerik üretimini kolaylaştırarak daha geniş bir kitleye erişim imkanı sunuyor.