Yapay Zeka İle Korkutan Keşif: 162 Bin Yeni Virüs Türü Bulundu

Sydney Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu büyük keşif, Sydney Üniversitesi ve Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı’nın da aralarında bulunduğu birçok enstitü tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada RNA (ribonükleik asit) bazlı 161 bin 979 yeni virüs türü saptandı.

Araştırmacılar, virüsleri belirlemek için "LucaProt" adlı bir derin öğrenme algoritması geliştirdi. Bu model, 47 bin 250 nükleotid uzunluğundaki virüs genomları gibi genetik dizilimleri hesaplayarak yeni virüs türlerini ortaya çıkardı. Yapılan analizler sonucu, keşfedilen virüslerin çoğunun mevcut veri tabanlarında zaten bulunduğu, ancak yapay zeka sayesinde bu bilgilerin daha düzenli hale getirildiği belirtildi.