Yapay Zeka İle Korkutan Keşif: 162 Bin Yeni Virüs Türü Bulundu
Bilim insanları, yapay zeka teknolojisi kullanarak dünya genelinde 162 bin yeni virüs türü keşfetti. Avustralya ve Çinli araştırmacıların ortak çalışması sonucu, bu keşif modern bilim dünyasında çığır açtı.
Kaynak: AA
Sydney Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu büyük keşif, Sydney Üniversitesi ve Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı’nın da aralarında bulunduğu birçok enstitü tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada RNA (ribonükleik asit) bazlı 161 bin 979 yeni virüs türü saptandı.
Araştırmacılar, virüsleri belirlemek için "LucaProt" adlı bir derin öğrenme algoritması geliştirdi. Bu model, 47 bin 250 nükleotid uzunluğundaki virüs genomları gibi genetik dizilimleri hesaplayarak yeni virüs türlerini ortaya çıkardı. Yapılan analizler sonucu, keşfedilen virüslerin çoğunun mevcut veri tabanlarında zaten bulunduğu, ancak yapay zeka sayesinde bu bilgilerin daha düzenli hale getirildiği belirtildi.
BİLİMDE YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANDI
Araştırma ekibinden Edwards Holmes, bu çalışmayı "Dünya üzerindeki yaşamın gizemli bir bölümüne açılan pencere" olarak tanımladı. Holmes, bu kadar geniş çaplı bir virüs keşfinin tek bir araştırmada yapılmasının da oldukça önemli olduğunu vurguladı. Milyonlarca keşfedilmeyi bekleyen virüs türü olduğuna dikkat çeken Holmes, aynı yöntemle bakteri ve parazitlerin de incelenebileceğini belirtti.
YAPAY ZEKA DERİNLEMESİNE ANALİZ EDİYOR
Araştırmanın diğer yazarlarından Mang Shi ise yapay zeka teknolojisi kullanılmadan önce biyoinformatik yöntemlerin çeşitliliği sınırladığını ifade etti. Yapay zeka modeli sayesinde, viral çeşitlilik çok daha derinlemesine analiz edilebiliyor. Mang Shi, bu modelin farklı alanlarda da kullanılabileceğini belirtti.
Çalışma, prestijli bilim dergisi Cell'de yayımlandı.