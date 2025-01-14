Yapay Zeka Düşük Zekalıların Severek İzlediği Filmleri Açıkladı: Listede Popüler Filmler de Var
Yapay zekaya göre düşük zeka seviyesine sahip bireylerin izlediği filmler belli oldu. Listede popüler filmlerin de yer alması dikkat çekti. Bu filmler, fazla düşünmeyi gerektirmeden hızlı ve kolay bir eğlence sunmayı amaçlayan filmler olarak değerlendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka destekli analizler, film tercihlerimizle zihinsel özelliklerimiz arasında ilginç bir bağlantı kurdu. Yapılan araştırmalar, film izleme alışkanlıklarımızın, zeka düzeyimiz, analitik düşünme becerilerimiz ve hatta kişilik özelliklerimiz hakkında önemli ipuçları verebileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar, basit hikayeler, temel mizah ve tahmin edilebilir karakterlere sahip filmlerin, genellikle daha az analitik düşünme becerisine sahip kişiler tarafından tercih edildiğini ortaya koydu. Bu tür filmler, izleyiciyi yormadan hızlı ve kolay bir eğlence sunmayı amaçlıyor. Örnek olarak, aksiyon dolu filmler, fiziksel komedi içeren yapımlar ve basit anlatılara sahip fantastik filmler gösterilebilir.
LİSTEDE POPÜLER FİLMLER DE BULUNUYOR
Yapay zeka analizleri, Hızlı ve Öfkeli gibi aksiyon dolu yapımların, sürekli heyecan arayan ve karmaşık olay örgülerinden kaçınan gösteri için çekici olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde Jackass: The Movie ve The Hangover gibi filmler, fiziksel şakalara ve basit mizaha odaklanarak, hızlı bir tatmin duygusu yaratıyor.
BASİT VE EĞLENCELİ
Diğer yandan, karmaşık olay örgüsü, derin karakter analizleri ve sosyal eleştiri içeren filmler, daha analitik düşünebilen ve soyut kavramları kavrayabilen kişileri daha çok cezbediyor. Örneğin, Transformers ve Sharknado, basit ve eğlenceli anlatımlarıyla dikkat çekerken, alanı sorgulamadan çok görsel ve uzaktaki heyecan arayanları hedefliyor. Bu tür filmler, izleyiciyi düşünmeye ve yorumlamaya teşvik ediyor.
AKSİYON DOLU FİLMLER
Yapay zeka analizleri, görsel olarak etkileyici ve aksiyon dolu filmlerin, karmaşık anlatımlar yerine görsel estetik ve heyecan verici sahnelere odaklanan izleyiciler tarafından tercih edildiğini gösteriyor. 300 Spartalı ve Godzilla vs. Kong , karmaşık anlatımından çok, görsel estetik ve epik savaş sahneleriyle dikkat çekiyor. Bu tür filmler, izleyiciye görsel bir şölen sunarak, derinlemesine düşünmeyi gerektirmeden keyifli bir deneyim yaşatıyor.