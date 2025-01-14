Yapay Zeka Düşük Zekalıların Severek İzlediği Filmleri Açıkladı: Listede Popüler Filmler de Var

BASİT VE EĞLENCELİ

Diğer yandan, karmaşık olay örgüsü, derin karakter analizleri ve sosyal eleştiri içeren filmler, daha analitik düşünebilen ve soyut kavramları kavrayabilen kişileri daha çok cezbediyor. Örneğin, Transformers ve Sharknado, basit ve eğlenceli anlatımlarıyla dikkat çekerken, alanı sorgulamadan çok görsel ve uzaktaki heyecan arayanları hedefliyor. Bu tür filmler, izleyiciyi düşünmeye ve yorumlamaya teşvik ediyor.