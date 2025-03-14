WhatsApp'tan Tarihi Değişiklik: Artık O Özelliği Kaldırıyor

YENİ KULLANICI ARAYÜZÜNDE NELER OLACAK?

WhatsApp ayrıca, Meta AI entegrasyonu ile daha kişiselleştirilmiş bir mesajlaşma deneyimi sunmayı planlıyor. Yeni arayüzde otomatik ses modu, önerilen mesaj başlatıcıları gibi akıllı özellikler bulunacak. Bu yenilikler, WhatsApp’ı daha hızlı ve verimli bir platform haline getirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp’ın bu güncellemeleri, özellikle dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.