WhatsApp'tan Tarihi Değişiklik: Artık O Özelliği Kaldırıyor
Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'tan tarihi karar! WhatsApp yeni özelliğiyle birlikte artık görüntülü aramalarda kameranın otomatik olarak açılma özelliğini kaldırdığını duyurdu. Böylelikle kullanıcılar, gelen görüntülü çağrıyı kabul etmeden önce kameralarını açıp açmamaya kendileri karar verebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma platformlarından WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıyor. Dijital dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte video aramalarında önemli bir değişikliğe gidildi. Yeni güncelleme, özellikle dijital tutuklama gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı ek bir güvenlik katmanı sağlayacak.
WHATSAPP GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARDA YENİ ÖZELLİK
WhatsApp’ın getirdiği yeni özellikle birlikte, video aramalarında kamera otomatik olarak açılmayacak. Kullanıcılar, gelen görüntülü çağrıyı kabul etmeden önce kameralarını açıp açmamaya kendileri karar verebilecek. Böylece, dolandırıcıların kullanıcıları zorla görüntülü konuşmalara dahil etme ihtimali önemli ölçüde azalacak.
Bu değişiklik, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarda bulunan bir işlevin WhatsApp’a entegre edilmesiyle hayata geçirildi. Kullanıcılar, aramaları kabul etmeden önce kamera ayarlarını kontrol edebilecek, böylece istenmeyen görüntülü görüşmelere maruz kalma riski ortadan kalkacak.
PRATİK ÖDEME SİSTEMİ GELİYOR
WhatsApp sadece güvenlik değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni özellikler de sunuyor. Uygulama, küçük miktarlardaki ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla "UPI Lite" adlı bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, PIN girmeye gerek kalmadan hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilecek.
YENİ KULLANICI ARAYÜZÜNDE NELER OLACAK?
WhatsApp ayrıca, Meta AI entegrasyonu ile daha kişiselleştirilmiş bir mesajlaşma deneyimi sunmayı planlıyor. Yeni arayüzde otomatik ses modu, önerilen mesaj başlatıcıları gibi akıllı özellikler bulunacak. Bu yenilikler, WhatsApp’ı daha hızlı ve verimli bir platform haline getirmeyi amaçlıyor.
WhatsApp’ın bu güncellemeleri, özellikle dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.