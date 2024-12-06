WhatsApp'a Bomba Özellik: Artık Herkes Görebilecek
En popüler mesajlaşma uygulaması olan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'a yeni özellikler geliyor. Yeni özellik sayesinde artık herkes görecek ve herkese bildirim gidecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Son günlerde ortaya çıkan yeni bir özellik, durum güncellemelerinde grup etiketleme özelliği, kullanıcıların iletişim kurma şeklini kökten değiştirebilir.
Android kullanıcıları için beta sürümünde test edilen bu özellik sayesinde, artık durum güncellemelerinizde belirli grupları etiketleyebileceksiniz. Örneğin, bir fotoğraf veya video paylaşırken, ilgili arkadaş grubunu etiketlemeniz durumunda sadece o grup üyeleri bu güncellemeyi görebilecek. Bu sayede, özel anlarınızı istediğiniz kişilerle paylaşmak çok daha kolay hale gelecek.
İşte WhatsApp’a gelen yeni özellikler:
Sesli Mesajları Yazıya Dökme: Uzun zamandır beklenen bu özellik sayesinde, sesli mesajlarınızı metne dönüştürerek daha kolay okuyabilirsiniz. Henüz tüm ülkelerde aktif olmasa da, Türkçe destek de yakında gelecek.
Yazıyor Göstergesi: Birinin size mesaj yazıp yazmadığını anlamak artık çok daha kolay. Bu özellik sayesinde sohbetleriniz daha canlı ve etkileşimli hale gelecek.
Durum Güncelleme Hatırlatıcıları: En sevdiğiniz kişilerin durum güncellemelerini kaçırmak artık geçmişte kaldı. Instagram'a benzer şekilde, takip ettiğiniz kişilerin durumlarını anında görebilirsiniz çünkü bildirim gidecek.
Mesaj Taslakları: Yazdığınız bir mesajı göndermeden önce işiniz kesilirse, taslaklar özelliği sayesinde daha sonra devam edebilirsiniz.
GIF'lere Başlık Ekleme: GIF'lerinizi daha anlamlı hale getirmek için artık başlık ekleyebilirsiniz. Bu sayede mesajlarınız daha eğlenceli ve etkileyici olacak.
TEST AŞAMASINDAKİ ÖZELLİKLER
Medya Galerisi Kısayolu: Android kullanıcıları için geliştirilen bu özellik sayesinde, sohbetlerinizde daha hızlı bir şekilde fotoğraf veya video paylaşabileceksiniz.
Hareketli Emojiler: Sohbetlerinizi daha eğlenceli hale getirecek yeni emojiler geliyor. Parti Patlatıcısı, Parti Yüzü ve Konfeti Topu gibi hareketli emojilerle duygularınızı daha iyi ifade edebilirsiniz.