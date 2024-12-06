WhatsApp'a Bomba Özellik: Artık Herkes Görebilecek

İşte WhatsApp’a gelen yeni özellikler:

Sesli Mesajları Yazıya Dökme: Uzun zamandır beklenen bu özellik sayesinde, sesli mesajlarınızı metne dönüştürerek daha kolay okuyabilirsiniz. Henüz tüm ülkelerde aktif olmasa da, Türkçe destek de yakında gelecek.

Yazıyor Göstergesi: Birinin size mesaj yazıp yazmadığını anlamak artık çok daha kolay. Bu özellik sayesinde sohbetleriniz daha canlı ve etkileşimli hale gelecek.