WhatsApp'a Bomba Özellik: Artık Herkes Görebilecek

En popüler mesajlaşma uygulaması olan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'a yeni özellikler geliyor. Yeni özellik sayesinde artık herkes görecek ve herkese bildirim gidecek.

Kaynak: Haber Merkezi

WhatsApp Akıllı Telefon Telefon
Son Güncelleme:
WhatsApp'a Bomba Özellik: Artık Herkes Görebilecek - Resim: 1

Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Son günlerde ortaya çıkan yeni bir özellik, durum güncellemelerinde grup etiketleme özelliği, kullanıcıların iletişim kurma şeklini kökten değiştirebilir.

1 5
WhatsApp'a Bomba Özellik: Artık Herkes Görebilecek - Resim: 2

Android kullanıcıları için beta sürümünde test edilen bu özellik sayesinde, artık durum güncellemelerinizde belirli grupları etiketleyebileceksiniz. Örneğin, bir fotoğraf veya video paylaşırken, ilgili arkadaş grubunu etiketlemeniz durumunda sadece o grup üyeleri bu güncellemeyi görebilecek. Bu sayede, özel anlarınızı istediğiniz kişilerle paylaşmak çok daha kolay hale gelecek.

2 5
WhatsApp'a Bomba Özellik: Artık Herkes Görebilecek - Resim: 3

İşte WhatsApp’a gelen yeni özellikler:

Sesli Mesajları Yazıya Dökme: Uzun zamandır beklenen bu özellik sayesinde, sesli mesajlarınızı metne dönüştürerek daha kolay okuyabilirsiniz. Henüz tüm ülkelerde aktif olmasa da, Türkçe destek de yakında gelecek.

Yazıyor Göstergesi: Birinin size mesaj yazıp yazmadığını anlamak artık çok daha kolay. Bu özellik sayesinde sohbetleriniz daha canlı ve etkileşimli hale gelecek.

3 5
WhatsApp'a Bomba Özellik: Artık Herkes Görebilecek - Resim: 4

Durum Güncelleme Hatırlatıcıları: En sevdiğiniz kişilerin durum güncellemelerini kaçırmak artık geçmişte kaldı. Instagram'a benzer şekilde, takip ettiğiniz kişilerin durumlarını anında görebilirsiniz çünkü bildirim gidecek.

Mesaj Taslakları: Yazdığınız bir mesajı göndermeden önce işiniz kesilirse, taslaklar özelliği sayesinde daha sonra devam edebilirsiniz.

GIF'lere Başlık Ekleme: GIF'lerinizi daha anlamlı hale getirmek için artık başlık ekleyebilirsiniz. Bu sayede mesajlarınız daha eğlenceli ve etkileyici olacak.

4 5
WhatsApp'a Bomba Özellik: Artık Herkes Görebilecek - Resim: 5

TEST AŞAMASINDAKİ ÖZELLİKLER

Medya Galerisi Kısayolu: Android kullanıcıları için geliştirilen bu özellik sayesinde, sohbetlerinizde daha hızlı bir şekilde fotoğraf veya video paylaşabileceksiniz.

Hareketli Emojiler: Sohbetlerinizi daha eğlenceli hale getirecek yeni emojiler geliyor. Parti Patlatıcısı, Parti Yüzü ve Konfeti Topu gibi hareketli emojilerle duygularınızı daha iyi ifade edebilirsiniz.

5 5