Vizesiz Gidilebiliyor! Çeşme ve Bodrum'u Geride Bıraktı
Çeşme ve Bodrum'dan sıkılanların yeni adresi belli oldu
Vizesiz Tatil Cennetleri: Budva ve Kotor'un Yükselen Yıldızı
Vizesiz seyahat imkanı sunan destinasyonlar, tatil planlarında giderek daha fazla tercih ediliyor. Özellikle son zamanlarda, Çeşme ve Bodrum gibi popüler tatil beldelerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çeken iki şehir var: Budva ve Kotor. Bu şehirler, hem doğal güzellikleri hem de uygun fiyatlarıyla tatilcilerin yeni gözdesi haline geldi.
Budva: Karadağ'ın İncisi
Karadağ'ın en turistik şehirlerinden biri olan Budva, Adriyatik Denizi'nin masmavi suları ve altın sarısı kumları ile adeta bir cennet köşesi. Şehrin tarihi merkezi, dar sokakları, taş evleri ve Osmanlı döneminden kalma saat kulesiyle ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Budva'da hem hareketli gece hayatı hem de sakin plajlar bulmak mümkün.
Kotor: Orta Çağ'ın Büyüleyici Şehri
Kotor, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir diğer Karadağ şehri. Kotor Körfezi'nin kıyısında yer alan şehir, orta çağ mimarisiyle göz kamaştırıyor. Dar sokakları, tarihi katedrali ve deniz kenarındaki şirin restoranları ile Kotor, romantik bir tatil arayanlar için ideal bir seçenek.
Neden Budva ve Kotor?
Vizesiz Seyahat: Türk vatandaşları için vize zorunluluğu bulunmaması, bu şehirleri daha cazip kılıyor.
Uygun Fiyatlar: Çeşme ve Bodrum'a göre daha uygun fiyatlarla konaklama ve yeme-içme imkanı bulabilirsiniz.
Doğal Güzellikler: Adriyatik Denizi'nin temiz suları, yemyeşil doğa ve tarihi şehir merkezleri, unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.
Sakin ve Huzurlu Atmosfer: Kalabalıktan uzak, sakin ve huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için ideal.
Zengin Tarihi ve Kültürel Mirası: Kotor gibi şehirler, tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyülüyor.
Budva ve Kotor'da Yapılabilecek Aktiviteler
Plajlar: Adriyatik Denizi'nin temiz sularında yüzmek, güneşlenmek ve su sporları yapmak.
Tarihi Yerleri Gezmek: Kotor'un tarihi surlarını gezmek, Budva'nın eski şehir merkezinde kaybolmak.
Tekne Turları: Kotor Körfezi'nde tekne turuna çıkarak çevreyi keşfetmek.
Yürüyüş Rotaları: Doğal güzellikleri keşfetmek için yürüyüş yapmak.
Yerel Lezzetleri Tatmak: Karadağ mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyimlemek.