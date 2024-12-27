Vizesiz Gidilebiliyor! Çeşme ve Bodrum'u Geride Bıraktı

Kotor: Orta Çağ'ın Büyüleyici Şehri



Kotor, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir diğer Karadağ şehri. Kotor Körfezi'nin kıyısında yer alan şehir, orta çağ mimarisiyle göz kamaştırıyor. Dar sokakları, tarihi katedrali ve deniz kenarındaki şirin restoranları ile Kotor, romantik bir tatil arayanlar için ideal bir seçenek.

Neden Budva ve Kotor?

Vizesiz Seyahat: Türk vatandaşları için vize zorunluluğu bulunmaması, bu şehirleri daha cazip kılıyor.

Uygun Fiyatlar: Çeşme ve Bodrum'a göre daha uygun fiyatlarla konaklama ve yeme-içme imkanı bulabilirsiniz.

Doğal Güzellikler: Adriyatik Denizi'nin temiz suları, yemyeşil doğa ve tarihi şehir merkezleri, unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

Sakin ve Huzurlu Atmosfer: Kalabalıktan uzak, sakin ve huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için ideal.

Zengin Tarihi ve Kültürel Mirası: Kotor gibi şehirler, tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Budva ve Kotor'da Yapılabilecek Aktiviteler

Plajlar: Adriyatik Denizi'nin temiz sularında yüzmek, güneşlenmek ve su sporları yapmak.

Tarihi Yerleri Gezmek: Kotor'un tarihi surlarını gezmek, Budva'nın eski şehir merkezinde kaybolmak.

Tekne Turları: Kotor Körfezi'nde tekne turuna çıkarak çevreyi keşfetmek.

Yürüyüş Rotaları: Doğal güzellikleri keşfetmek için yürüyüş yapmak.

Yerel Lezzetleri Tatmak: Karadağ mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyimlemek.