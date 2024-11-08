Vertigo ile Baş Dönmesi Arasındaki Farklar Neler?

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, kişinin çevresindeki nesnelerin hareket ettiği veya döndüğü hissiyle tanımlanan bir denge bozukluğudur. Bu durum, genellikle iç kulaktaki denge organlarında meydana gelen sorunlardan kaynaklanır. Vertigo, dönme hissiyle karakterizedir ve kişinin sanki kendisi ya da çevresindeki her şey hareket ediyormuş gibi hissetmesine neden olur.

Vertigo, genellikle mide bulantısı, kusma, terleme ve denge kaybı gibi ek belirtilerle birlikte ortaya çıkar. İç kulakta meydana gelen sorunlar, örneğin benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) veya Meniere hastalığı gibi hastalıklar vertigoya yol açabilir. Ayrıca, beyin sapı veya beyincik gibi merkezi sinir sistemi alanlarındaki problemler de vertigo ataklarını tetikleyebilir. Vertigo atakları, kısa süreli (birkaç saniye) olabileceği gibi, uzun süreli (birkaç saat) de olabilir.