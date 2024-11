Vertigo ile Baş Dönmesi Arasındaki Farklar Neler?

VERTİGO VE BAŞ DÖNMESİ ARASINDAKİ FARKLAR

Vertigo, belirli bir hareket yanılsaması ile karakterizedir. Yani, kişi çevresindeki nesnelerin dönüyormuş gibi hissetmeye başlar. Baş dönmesi ise daha geniş bir sersemlik ve dengesizlik hissini içerir ve genellikle kişiyi bayılacakmış gibi bir hisse sokar. Baş dönmesi genellikle bir pozisyon değişikliği sonrası ortaya çıkar ve kısa süreli olurken, vertigo daha uzun süreli ve şiddetli bir durum olabilir.

Her iki durum da yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Vertigo ve baş dönmesinin ardında farklı tıbbi nedenler yatabilir. Bu yüzden her iki durumda da doğru bir teşhis koyulabilmesi için tıbbi değerlendirme gereklidir. Ayrıca, her iki durumun tedavisi, altta yatan sebeplere bağlı olarak farklılık gösterebilir.