Veriler ortaya koydu, Türkiye'nin en zeki 10 ili belli oldu!
Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı. Toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, en zeki 10 il sıralandı.
Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı.
Toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi.
EN YÜKSEK ÖLÇÜM 105.20
Yapılan testten en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi.
EN ZEKİ ŞEHİR ESKİŞEHİR
Teste göre en zeki şehir Eskişehir oldu. Eskişehir'den toplam 13.656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.
Teste göre, Türkiye'nin en zeki 10 ili şu şekilde sıralandı:
1- Eskişehir: 105.20 IQ,
2- Ankara: 104.91 IQ,
3- İzmir: 104.51 IQ,
4- Muğla: 104.12 IQ,
5- Çanakkale: 104.02 IQ,
6- İstanbul: 104.02 IQ,
7- Kocaeli: 103.85 IQ,
8- Balıkesir: 103.59 IQ,
9- Bursa: 103.47 IQ,
10- Kırklareli: 103.36.