Van semalarında mercek bulutu görüldü

Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı.

Van semalarında mercek bulutu görüldü - Resim: 1

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti. 

1 6
Van semalarında mercek bulutu görüldü - Resim: 2

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı.

2 6
Van semalarında mercek bulutu görüldü - Resim: 3

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. 

3 6
Van semalarında mercek bulutu görüldü - Resim: 4

Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. 

4 6