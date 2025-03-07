Valilik Resmen Duyurdu: O Şehirde Düğünlere Kısıtlama Getirildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan sokak düğünleri konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini duyurdu. Cadde, sokak, park ve kamusal alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmasına izin verilmeyeceğini belirten Vali Şahin, bu organizasyonların sadece düğün salonlarında veya belediyeler tarafından belirlenen alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.