Valilik Resmen Duyurdu: O Şehirde Düğünlere Kısıtlama Getirildi
Antalya Valiliği, şehir genelinde düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması ve mevlid merasimleri gibi açık alanlarda yapılan etkinlikleri yasaklama kararı aldı.
Kaynak: İHA
Antalya Valisi Hulusi Şahin, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan sokak düğünleri konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini duyurdu. Cadde, sokak, park ve kamusal alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmasına izin verilmeyeceğini belirten Vali Şahin, bu organizasyonların sadece düğün salonlarında veya belediyeler tarafından belirlenen alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR
Vali Şahin, sokak düğünlerinin trafik akışını engellediğini, acil durum ekiplerinin (ambulans, itfaiye ve polis) zamanında müdahale etmesini zorlaştırdığını belirtti. Gürültü kirliliğinin ise özellikle yaşlılar, hastalar, bebekler ve öğrenciler için ciddi mağduriyet oluşturduğunu dile getirdi.
YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK
Valilik tarafından alınan bu kararın mevsimlik değil, yıl boyunca geçerli olacağını belirten Vali Şahin, karara uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Denetimlerin sıkı bir şekilde yapılacağını belirten Şahin, vatandaşların düğünlerini tahsis edilmiş alanlarda gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade etti.
KIRSAL ALANLARA YENİ DÜZENLEME
Vali Şahin, kırsal kesimlerde belirlenen kamusal alanlarda düğün organizasyonlarının yapılabileceğini belirterek, "Taziye evleri, okul bahçeleri veya kullanılmayan okul binaları bu tür etkinlikler için değerlendirilebilir" açıklamasında bulundu.