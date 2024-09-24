Uzmanlar Yıllar Sonra İtiraf Etti: Sol Omzunda Aşı İzi Olanlar Dikkat
Uzmanlar neredeyse herkesin sol omzunda bulunan aşı izi ile ilgili ilk kez itirafta bulundu. İşte sol omuzda bulunan aşı izinin nedeni...
Kaynak: Haber Merkezi
Belirli bir yaş grubundaki bireylerin sol omzunda görülen aşı izleri, çiçek aşısı ve maymun çiçeği virüsü ile yeniden gündeme gelmişti. Uzmanlar, çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı %85 oranında koruma sağladığını belirtti ve bu aşı izinin nasıl görüneceğine dair bilgi verdi.
SOL KOLDAKİ AŞI İZİNİN SIRRI
Mpox olarak da bilinen maymun çiçeği virüsü, Afrika'da hızla yayılan bir alt türüyle Avrupa’da ilk kez 15 Ağustos'ta İsveç’te tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu gelişmeden bir gün önce virüsle ilgili küresel bir acil durum ilan etti. Yeni araştırmalar, çiçek aşısı olan kişilerin maymun çiçeği virüsüne karşı %85 oranında koruma sağladığını iddia etti.
Uzmanlar, çiçek aşısının bu yüksek koruma oranının hastalığın yayılmasını önlemede önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Bu açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş "sol kolda ne aşı izi var?", "çiçek aşısı izi nasıl görünür?" gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.
SOL KOLDAKİ AŞI İZİ NEDİR?
Aslında, sol kolda görülen bu aşı izi verem aşısına aittir. Verem aşıları genellikle yeni doğan bebeklere uygulanır. Kolda yapılan verem aşısı, iz bırakarak aşının etkili olduğunu gösterir.
Zamanla, bu aşı izinin büyüdüğü gözlemlenir. Dolayısıyla, sol koldaki aşı izi çiçek aşısına değil, verem aşısına aittir. Öte yandan, çiçek aşısının izi ise düzensiz, yuvarlak ve çökük bir görünüm sergiler.