Uzmanlar Yıllar Sonra İtiraf Etti: Sol Omzunda Aşı İzi Olanlar Dikkat

SOL KOLDAKİ AŞI İZİNİN SIRRI

Mpox olarak da bilinen maymun çiçeği virüsü, Afrika'da hızla yayılan bir alt türüyle Avrupa’da ilk kez 15 Ağustos'ta İsveç’te tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu gelişmeden bir gün önce virüsle ilgili küresel bir acil durum ilan etti. Yeni araştırmalar, çiçek aşısı olan kişilerin maymun çiçeği virüsüne karşı %85 oranında koruma sağladığını iddia etti.