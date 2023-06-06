Uzmanlar Türk kahvesi demlemenin püf noktalarını anlattı: Sakın bunu yapmayın!
Ulusal ve uluslararası Türk kahvesi demleme yarışmalarında birçok birinciliği bulunan Koray Erdoğdu ile Anadolu'nun Kayıp Kahveleri Yazarı, Safranbolu Kahve Müzesi Koordinatörü Atilla Narin, Türk kahvesi demlemenin püf noktalarını anlattı.
Bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Kahve Fuarı, katılımcı ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparken farklı söyleşi, kahve kavurma, demleme gibi workshop ve etkinlikleriyle de büyük ilgi gördü. Ulusal ve uluslararası Türk kahvesi demleme yarışmalarında birçok birinciliği bulunan Koray Erdoğdu ile Anadolu'nun Kayıp Kahveleri Yazarı, Safranbolu Kahve Müzesi Koordinatörü Atilla Narin, Türk kahvesinin tarihsel yolculuğunu ve demlemenin püf noktalarını, doğru bilinen yanlışları anlattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile Fuarizmir’de düzenlenen İzmir Kahve Fuarı - Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı, “Demleme ve Tadım Sahnesi” ile “Roastery Sahnesi ve Uygulama Alanı”nda farklı söyleşi, kahve kavurma, demleme gibi etkinliklere de sahne oldu.
Koray Erdoğdu ve Atilla Narin, “Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü ve nitelikli çekirdek kahvelerden Türk kahvesi tadımı” etkinliğinde ziyaretçilerle bir araya geldi. Atilla Narin, Türk kahvesi ve geleneğinin, 2013’te UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne girdiğini hatırlatarak, tarihten günümüze misafir ağırlama, bayramlar, sohbetler ve kız isteme gibi merasimlerin olmazsa olması haline gelen Türk kahvesinin, başlı başına bir kültürel öğeye dönüştüğünü söyledi.
TÜRK KAHVESİ NASIL DEMLENMELİ?
Cezve/İbrik şampiyonalarında çok sayıda birinciliği bulunan Koray Erdoğdu, Türk kahvesi yapılırken soğuk suyla demlemenin yanlış olduğunu belirterek, doğru demleme yöntemini şöyle anlattı: