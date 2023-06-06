Uzmanlar Türk kahvesi demlemenin püf noktalarını anlattı: Sakın bunu yapmayın!

Bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Kahve Fuarı, katılımcı ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparken farklı söyleşi, kahve kavurma, demleme gibi workshop ve etkinlikleriyle de büyük ilgi gördü. Ulusal ve uluslararası Türk kahvesi demleme yarışmalarında birçok birinciliği bulunan Koray Erdoğdu ile Anadolu'nun Kayıp Kahveleri Yazarı, Safranbolu Kahve Müzesi Koordinatörü Atilla Narin, Türk kahvesinin tarihsel yolculuğunu ve demlemenin püf noktalarını, doğru bilinen yanlışları anlattı.