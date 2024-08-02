Uzmanlar 'Sakın' Diyerek Uyardı: Çamaşır Makinesini Günde Kaç Kez Çalıştırabilirsiniz?
Hafta boyunca uygun zaman bulunamaması ve yoğun çalışma temposu nedeniyle birçok insan, biriken çamaşırlarını aynı gün içerisinde yıkamayı tercih ediyor. Bu durum çamaşır makinesinin kesintisiz şekilde saatlerce çalışmasına neden olurken, uzmanlar bu hareketin yol açabileceği sıkıntıları sıraladı ve çamaşır makinesinin bir gün içerisinde kaç kere çalıştırılabileceğini açıkladı.
Çok pahalı bir çamaşır makinesi bile, uygun şekilde kullanılmaması ve sık sık çalıştırılması halinde bozulabilir. Özellikle çalışan ve temizlik için boş vakti bulunmayan insanlar, çamaşırlarını tek bir gün içerisinde yıkamayı tercih ediyor.
Bu durum, çamaşır yıkanan gün boyunca makinenin çalışmasına neden olurken, bir gün içerisinde olması gerekenden çok çalışan makineler ciddi sorunlara yol açmakta. Uzmanlar, hiçbir durumda çamaşır makinesini bu şekilde kullanmamanız gerektiği konusunda uyarıyor.
GÜNDE 2 KEREDEN FAZLA ASLA ÇALIŞTIRMAYIN
Çamaşır makinenizin tamburunun dolu olduğu yıkamalarda, makinenin üzerine binen yük de ağırlaşmaktadır. Özellikle dolu yıkamalarda gün içerisinde 2 yıkamayı geçmemek, makine sağlığı için hayati önem taşır. Günde 3 ve üzeri yıkama yapılan makinelerin, satın alınmasından 2-3 yıl sonra birçok arıza çıkardığı ve binlerce liralık masrafa neden olduğu bilinmekte.
Bu sınırın yanı sıra, çamaşır makinelerini bir haftada kaç kez çalıştırabileceğinizin de sınırı bulunuyor. Uzmanlar tarafından yapılan uyarılara göre, aynı hafta içerisinde bir makine en fazla bu kadar yıkama işlemi yapmalı...
YEDİ GÜN İÇİN DÖRT YIKAMA KURALI
Çamaşır makinenizi uzun ömürlü ve sorunsuz şekilde kullanmak istiyorsanız, siz de bir hafta içerisinde en fazla 4 kez yıkama işlemi yapmalısınız.
Bu sınırı aşmanız halinde ilk aşamada çamaşır makinenizin performansında önemli bir düşüş yaşanacak ve devamında makineniz, onarılması için binlerce lira harcamanız gereken arızalarla başını ağrıtacaktır.