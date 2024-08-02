Uzmanlar 'Sakın' Diyerek Uyardı: Çamaşır Makinesini Günde Kaç Kez Çalıştırabilirsiniz?

GÜNDE 2 KEREDEN FAZLA ASLA ÇALIŞTIRMAYIN



Çamaşır makinenizin tamburunun dolu olduğu yıkamalarda, makinenin üzerine binen yük de ağırlaşmaktadır. Özellikle dolu yıkamalarda gün içerisinde 2 yıkamayı geçmemek, makine sağlığı için hayati önem taşır. Günde 3 ve üzeri yıkama yapılan makinelerin, satın alınmasından 2-3 yıl sonra birçok arıza çıkardığı ve binlerce liralık masrafa neden olduğu bilinmekte.



Bu sınırın yanı sıra, çamaşır makinelerini bir haftada kaç kez çalıştırabileceğinizin de sınırı bulunuyor. Uzmanlar tarafından yapılan uyarılara göre, aynı hafta içerisinde bir makine en fazla bu kadar yıkama işlemi yapmalı...





