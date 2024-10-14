Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesini Sakın Bu Saat Aralıklarında Çalıştırmayın
Çamaşır makinesinin çalıştırma saati mi olur demeyin! Çamaşır makinesini bu saatler içinde çalıştırmak anında faturayı 3'e katlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Evde kullanılan elektrikli aletlerin tasarruflu bir şekilde kullanılması, elektrik faturalarını önemli ölçüde düşürebilir. Özellikle bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve ütü gibi yüksek enerji tüketen cihazların doğru zamanlarda çalıştırılması, tasarruf yapmanızı kolaylaştırır. Eğer elektrik faturalarınız sizi zorluyorsa, hemen bu ipuçlarını uygulayın...
BU SAAT ARALIĞINDA ÇALIŞTIRMAYIN
Bulaşık ve çamaşır makinelerini, mümkünse saat 22.00’den sonra çalıştırmak, faturanızı azaltma konusunda etkili bir yöntemdir. Bu saatler genellikle elektrik tarifelerinin daha uygun olduğu saatlerdir.
FATURAYI ANINDA YARIYA DÜŞÜRÜYOR
Eğer yüksek elektrik faturaları ile karşı karşıyaysanız, çamaşır makinenize bir kaşık karbonat eklemeyi deneyin. Bu basit yöntem, çamaşırlarınızı daha düşük sıcaklıkta, örneğin 40 derecede, daha hızlı ve etkili bir şekilde temizlemenizi sağlar. Normalde 60 derece kullanmanız gereken bir yıkamada, karbonat ekleyerek hem daha az enerji tüketir hem de deterjan miktarını azaltabilirsiniz.
Bu uygulama sayesinde, elektrik faturanızda 50 ila 100 lira arasında bir düşüş sağlayabilirsiniz. Ayrıca, bu yöntem hem çevre dostudur hem de enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur.