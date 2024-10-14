Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesini Sakın Bu Saat Aralıklarında Çalıştırmayın

FATURAYI ANINDA YARIYA DÜŞÜRÜYOR

Eğer yüksek elektrik faturaları ile karşı karşıyaysanız, çamaşır makinenize bir kaşık karbonat eklemeyi deneyin. Bu basit yöntem, çamaşırlarınızı daha düşük sıcaklıkta, örneğin 40 derecede, daha hızlı ve etkili bir şekilde temizlemenizi sağlar. Normalde 60 derece kullanmanız gereken bir yıkamada, karbonat ekleyerek hem daha az enerji tüketir hem de deterjan miktarını azaltabilirsiniz.