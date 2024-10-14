Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesini Sakın Bu Saat Aralıklarında Çalıştırmayın

Çamaşır makinesinin çalıştırma saati mi olur demeyin! Çamaşır makinesini bu saatler içinde çalıştırmak anında faturayı 3'e katlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesini Sakın Bu Saat Aralıklarında Çalıştırmayın - Resim: 1

Evde kullanılan elektrikli aletlerin tasarruflu bir şekilde kullanılması, elektrik faturalarını önemli ölçüde düşürebilir. Özellikle bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve ütü gibi yüksek enerji tüketen cihazların doğru zamanlarda çalıştırılması, tasarruf yapmanızı kolaylaştırır. Eğer elektrik faturalarınız sizi zorluyorsa, hemen bu ipuçlarını uygulayın...

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Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesini Sakın Bu Saat Aralıklarında Çalıştırmayın - Resim: 2

BU SAAT ARALIĞINDA ÇALIŞTIRMAYIN

Bulaşık ve çamaşır makinelerini, mümkünse saat 22.00’den sonra çalıştırmak, faturanızı azaltma konusunda etkili bir yöntemdir. Bu saatler genellikle elektrik tarifelerinin daha uygun olduğu saatlerdir.

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Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesini Sakın Bu Saat Aralıklarında Çalıştırmayın - Resim: 3

FATURAYI ANINDA YARIYA DÜŞÜRÜYOR

Eğer yüksek elektrik faturaları ile karşı karşıyaysanız, çamaşır makinenize bir kaşık karbonat eklemeyi deneyin. Bu basit yöntem, çamaşırlarınızı daha düşük sıcaklıkta, örneğin 40 derecede, daha hızlı ve etkili bir şekilde temizlemenizi sağlar. Normalde 60 derece kullanmanız gereken bir yıkamada, karbonat ekleyerek hem daha az enerji tüketir hem de deterjan miktarını azaltabilirsiniz.

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Ustası Açıkladı: Çamaşır Makinesini Sakın Bu Saat Aralıklarında Çalıştırmayın - Resim: 4

Bu uygulama sayesinde, elektrik faturanızda 50 ila 100 lira arasında bir düşüş sağlayabilirsiniz. Ayrıca, bu yöntem hem çevre dostudur hem de enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur.

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