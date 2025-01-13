Urla'da Coğrafi Tescilli Hasat Gecikti! Tüm Türkiye Almak İçin Sıraya Girdi, Mutfakların Vazgeçilmezi
Ege Bölgesi'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan ve coğrafi işaret tesciline sahip Urla sakız enginarında bu yıl hasat, beklenen yağışların gecikmesi nedeniyle bir ay ertelendi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirden yoğun talep gören bu özel ürün, nihayet sofralarda yerini almaya başladı.
Kaynak: DHA-İHA
Urla sakız enginarı, olgunlaşma döneminde bol suya ihtiyaç duyuyor. Ancak ekim ve kasım aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi, ürünlerin gelişim sürecini uzattı. Kasım sonu ve aralık başında gelen yağmurlar sayesinde enginarlar olgunlaşarak hasada hazır hale geldi. İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de yıllık 36 bin tonluk enginar üretiminin 10 bin 920 tonu İzmir’den karşılanıyor.
SAKIZ ENGİNARI BÖLGENİN GÖZDESİ
İzmir, sakız enginarının yanı sıra Bayrampaşa ve melez türlerinin de yetiştirildiği önemli bir üretim merkezi. Özellikle Urla, Çeşme, Karaburun ve Balçova bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilen sakız enginarı, eşsiz lezzeti ve sağlığa faydalarıyla hem yerel hem de ulusal pazarda büyük ilgi görüyor.
ENGİNARIN SAĞLIĞA FAYDALARI
Urla sakız enginarı, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir parçası olarak taze ve işlenmiş şekilde tüketiliyor. Aynı zamanda bebek mamalarına eklenerek farklı bir kullanım alanına da sahip. Karaciğer sağlığını desteklemesiyle bilinen enginar, bu yönüyle de sağlıklı beslenme alışkanlıklarına katkıda bulunuyor.
ÜRETİCİLER YAĞMURDAN MEMNUN
Çeşme’nin Ildır Mahallesi’nde 35 yıldır enginar üretimi yapan Ersin Güvercin, bu yıl yağışların gecikmesi nedeniyle hasadın 20-25 gün ertelendiğini ancak geç gelen yağmurların mahsule iyi geldiğini söyledi. Güvercin, "Hasat mayıs sonuna kadar sürecek. Şu an pazarlara ve restoranlara ürün veriyoruz. Mart ayından itibaren konserve üretimi ve otel sevkiyatları başlayacak" dedi.
"BÖLGE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI SAĞLIYOR"
İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, sakız enginarının hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla dikkat çektiğini belirtti. Özen, "İzmir, Türkiye’nin toplam enginar üretiminin %31’ini karşılıyor. Bu ürün, bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.