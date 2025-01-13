Urla'da Coğrafi Tescilli Hasat Gecikti! Tüm Türkiye Almak İçin Sıraya Girdi, Mutfakların Vazgeçilmezi

SAKIZ ENGİNARI BÖLGENİN GÖZDESİ

İzmir, sakız enginarının yanı sıra Bayrampaşa ve melez türlerinin de yetiştirildiği önemli bir üretim merkezi. Özellikle Urla, Çeşme, Karaburun ve Balçova bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilen sakız enginarı, eşsiz lezzeti ve sağlığa faydalarıyla hem yerel hem de ulusal pazarda büyük ilgi görüyor.