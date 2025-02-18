Ünlü Platformda Güvenlik Alarmı! Virüslü Dosya Yayınlandı, Hemen Silin

ŞÜPHELİ İŞ İLANI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın daha da dikkat çekici hale gelmesine neden olan bir diğer gelişme ise, kendisini oyunun geliştiricisi olarak tanıtan bir kişinin Telegram üzerinden "oyun içi sohbet moderatörü" aradığını duyurması oldu. Ücretli iş ilanıyla kullanıcıları kandırmaya çalışan bu kişinin, muhtemelen kötü amaçlı yazılımı daha geniş bir kitleye yaymayı hedeflediği düşünülüyor.

Eğer PirateFi oyununu indirdiyseniz, hemen silmeniz ve sisteminizi güncel bir antivirüs programıyla taratmanız öneriliyor.