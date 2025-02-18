Ünlü Platformda Güvenlik Alarmı! Virüslü Dosya Yayınlandı, Hemen Silin
Dijital oyun platformu Steam'de, kötü amaçlı yazılım barındıran bir oyun tespit edildi. Ciddi güvenlik riskinin fark edilmesinin ardından oyun apar topar platformdan kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dijital oyun platformu Steam, içerisinde kötü amaçlı yazılım barındıran bir oyunun tespit edilmesiyle gündeme geldi. Korsan temalı hayatta kalma oyunu PirateFi, kullanıcıların tarayıcı çerezlerini çalan Truva atı (Trojan.Win32.Lazzzy.gen) içerdiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı. Ancak, oyun yayında kaldığı süre boyunca 800 ila 1.500 kez indirildi ve birçok kullanıcının bilgisayarına bulaşmış olabileceği düşünülüyor.
CİDDİ GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURDU
Bazı dikkatli oyuncular, PirateFi oyununun tanıtım görsellerinin aslında başka bir oyun olan Easy Survival RPG'den çalındığını fark etti. Bunun yanı sıra, birçok güvenlik yazılımı oyunun dosyalarını Trojan.Win32.Lazzzy.gen olarak işaretledi. Bu tür zararlı yazılımlar, kullanıcıların çevrimiçi hesaplarını ele geçirme potansiyeline sahip olduğundan ciddi güvenlik riski oluşturuyor.
ŞÜPHELİ İŞ İLANI DİKKAT ÇEKTİ
Olayın daha da dikkat çekici hale gelmesine neden olan bir diğer gelişme ise, kendisini oyunun geliştiricisi olarak tanıtan bir kişinin Telegram üzerinden "oyun içi sohbet moderatörü" aradığını duyurması oldu. Ücretli iş ilanıyla kullanıcıları kandırmaya çalışan bu kişinin, muhtemelen kötü amaçlı yazılımı daha geniş bir kitleye yaymayı hedeflediği düşünülüyor.
Eğer PirateFi oyununu indirdiyseniz, hemen silmeniz ve sisteminizi güncel bir antivirüs programıyla taratmanız öneriliyor.