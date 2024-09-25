Ünlü Milyarder Binlerce İşçisini İşten Çıkardı! Artık Sadece Yapay Zeka İle Çalışacak
Duolingo'nun kurucusu ve CEO'su Luis von Ahn, sözleşmeli çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkardı. Ünlü milyarder çalışanların yerine sadece yapay zeka kullanacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Duolingo'nun kurucusu ve CEO'su ünlü milyarder Luis von Ahn, yapay zekanın bazı işleri tamamen ortadan kaldıracağını açıkladı. Luis von Ahn, çalışanların yeniden eğitilmesi gerektiğine dikkat çekerken şirketlerin, geçen yıl çeviri ve ders yazımı yapan sözleşmeli çalışanlarının yaklaşık %10'unun sözleşmelerini yenilememe kararı aldığını duyurdu. Sözleşmesi yenilenmeyen çalışanların yerine ise yapay zeka kullanımının tercih edildiğini söyledi.
DEĞİŞİM İÇİN İLK SİNYALİ VERDİ
Forbes’a konuşan von Ahn, "Otomatikleştirebiliyorsak, bunu yapmayı hedefliyoruz" dedi. Ancak, tam zamanlı çalışanların işlerini otomatikleştirmenin zor olduğunu vurguladı. Bazı saatlik çalışanların görevlerinin daha ezberci olduğunu belirten von Ahn, bu değişimin şirket için doğru bir karar olduğunu düşündüğünü ifade etti.
YAPAY ZEKA EĞİTİMDE DEVRİM YARATACAK
Duolingo CEO'su Luis von Ahn, yapay zekanın öğrenme alanında yeni fırsatlar sunabileceğine ve geniş kitlelere yüksek kaliteli eğitim getirebileceğine dair iyimserliğini dile getirdi. Dillerin, yoksulluktan kurtulmaya yardımcı olabileceğine inanan von Ahn, ana dili İngilizce olmayan bireylerin İngilizce öğrenmesinin kazanç potansiyelini artırdığını ve yeni iş fırsatlarına kapı açtığını vurguladı.
Duolingo’nun, yapay zeka destekli öğrenmeye geçişte lider bir rol üstlendiğini belirterek, nihai hedefinin herkese yabancı dil öğretebilecek otomatik bir yapay zeka eğitmeni oluşturmak olduğunu ifade etti.
YAPAY ZEKA İNSANLARDAN DAHA ETKİLİ
Von Ahn, eğitimin geleceği hakkında cesur düşünceler ortaya koyuyor. Duolingo’nun baykuş maskotunun kullanıcıları dil derslerini kaçırdıklarında evlerinde bulabileceğine dair yapılan esprileri sevgiyle karşılıyor.
Ayrıca, Guatemala'nın eski başkanı Alejandro Giammattei’yi yolsuzluk iddiaları nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Yapay zekanın, öğretim yöntemlerinde insanlardan daha etkili hale geleceğine olan inancını da dile getirdi.
Son zamanlarda, Duolingo'nun yapay zeka stratejisi, kullanıcı ve gelir artışını beraberinde getirdi. Şirketin yapay zeka başkanı Klinton Bicknell, "Kişiselleştirilmiş yapay zeka öğretmeni, geliştirmekte olduğumuz bir özellikten ziyade, uygulamanın tümü için bir vizyon" dedi.
ŞİRKETİN HİSSELERİ REKOR KIRDI
2022’de halka açılan Duolingo, son çeyrekte gelirini bir önceki yıla göre %41 artırarak 178,3 milyon dolara ulaştı. Her ay yaklaşık 104 milyon kişi uygulama üzerinden dil, matematik ve müzik dersleri alıyor.
Bu rakam, bir yıl öncesine göre %40’lık bir artış gösterdi. Şirketin hisseleri de, Pazartesi günü 270 dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak, 11,75 milyar dolarlık piyasa değerine yükseldi. Duolingo'nun yaklaşık %10'una sahip olan von Ahn ve kurucu ortağı Severin Hacker, böylece milyarderler kulübüne katıldılar.