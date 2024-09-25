Ünlü Milyarder Binlerce İşçisini İşten Çıkardı! Artık Sadece Yapay Zeka İle Çalışacak

DEĞİŞİM İÇİN İLK SİNYALİ VERDİ

Forbes’a konuşan von Ahn, "Otomatikleştirebiliyorsak, bunu yapmayı hedefliyoruz" dedi. Ancak, tam zamanlı çalışanların işlerini otomatikleştirmenin zor olduğunu vurguladı. Bazı saatlik çalışanların görevlerinin daha ezberci olduğunu belirten von Ahn, bu değişimin şirket için doğru bir karar olduğunu düşündüğünü ifade etti.