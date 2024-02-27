Ünlü derecelendirme kuruluşu açıkladı: Dünyanın en iyi yeme-içme listesinde ilk 10'da Türkiye'den bir şehir de yer aldı!

"500'ÜN ÜZERİNDE YEMEKLERİMİZ VAR"

Çitçi, "Dışarıdan baktığınızda Gaziantep, lahmacun, kebap ve baklava şehri olarak gözüküyor ama biz UNESCO’ya girdikten sonra bunun sadece 4 yemekten ibaret olmadığını ve çok değerli kazan yemeklerinin de olduğu, çok değerli tatlılarının da olduğu ortaya çıktı. Bizim şuanda 400’ün üzerinde yaptığımız kazan yemeği 100’ün üzerinde tatlımız ve 500’ün üzerinde yemeklerimiz mevcut. Bunlardan 99 tanesi gıda üzerine alınmış coğrafi işaretler. Bu listede Gaziantep’in yer alması, İlk 10 şehir arasında yer alması bir tesadüf değil. Bu topraklar önemli geçmişe sahip. İlk kebabın ilk yemeklerin yapıldığı topraklar. O yüzden Gaziantep çok değerli bir konumda. Dolayısıyla hak ettiği değeri görmeye başladı" ifadelerini kullandı.