Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı!
Oyuncu Ufuk Özkan'ın uygulaması ve sağlığını kaybetmesi ile sonuçlanan Hollywood diyeti merak edilirken, diyetin zararları da ortaya çıktı.
Hollywood diyeti, özellikle Hollywood ünlüleri arasında sıkça tercih edilen bir yöntem olduğu için bu şekilde adlandırılmaktadır. Spice Girls grubunun eski üyesi ve modacı Victoria Beckham, Hollywood diyetinin popülerleşmesinde öncü oldu. Peki, son yılların popüler yöntemlerinden biri olan Hollywood diyeti nedir, zararlı mı?
Hollywood diyeti son zamanların en popüler diyeti haline geldi. Karbonhidrat diyeti olarak da adlandırılan diyeti Geniş Aile dizisinin sevilen oyuncusu Ufuk Özkan da uygulamış ve 17 kilo vermişti. Ancak Özkan'ın sağlığını kaybetmesi gözleri yeniden bu beslenme türüne çevirdi.
İşte Hollywood diyeti hakkında merak edilenler:
Oynadıkları roller gereği hızlı bir şekilde kilo alıp vermesi gereken oyuncuların birçoğu, Hollywood diyetiyle zayıfladı. Şarkıcı Robbie Williams da bu diyete göre beslenen ünlüler arasında yer alıyor. Williams'ın yanı sıra birçok Hollywood yıldızı da bu diyeti uyguluyor.
HOLLYWOOD DİYETİ TARİHÇESİ
Hollywood diyetinin geçmişi 1930'lara dayanıyor. Başlangıçta 1929'da "on sekiz günlük diyet" olarak biliniyordu ve greyfurt, portakal, tost, sebze ve yumurta kombinasyonları içeriyordu.
Diyet daha sonra Hollywood'da bir moda haline geldi ve Amerika'nın her yerine yayıldı.