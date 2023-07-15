Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı!

HOLLYWOOD DİYETİ TARİHÇESİ

Hollywood diyetinin geçmişi 1930'lara dayanıyor. Başlangıçta 1929'da "on sekiz günlük diyet" olarak biliniyordu ve greyfurt, portakal, tost, sebze ve yumurta kombinasyonları içeriyordu.

Diyet daha sonra Hollywood'da bir moda haline geldi ve Amerika'nın her yerine yayıldı.