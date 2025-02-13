Uçaklardaki Pencereler Neden Ovaldir? Sebebini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

TARİHİ KAZALARDAN ALINAN DERSLER

1950’li yıllara kadar uçaklarda köşeli pencereler yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak bu tasarım, yüksek irtifalarda uçan bazı uçaklarda gövde çatlakları ve yapısal arızalara yol açtı. Özellikle 1954 yılında, İngiliz yapımı De Havilland Comet model yolcu uçaklarında yaşanan kazalar, pencerelerin tasarımında köklü bir değişiklik yapılmasına neden oldu.

Yapılan araştırmalar, köşeli pencerelerin basınç değişimleri nedeniyle stresin belirli noktalarda yoğunlaşmasına sebep olduğunu ve bunun uçak gövdesinde kritik çatlaklar oluşturduğunu ortaya koydu. Bu kazaların ardından havacılık mühendisleri, stresin daha eşit dağılmasını sağlayan oval ve yuvarlak pencereleri standart hale getirdi.