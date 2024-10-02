Uçak Kalkarken ve İnerken Güneşliklerin Neden Açıldığı Ortaya Çıktı: Duyanlar Hak Verdi

Ayrıca, güneşliklerin açık tutulması, kabin içine daha fazla gün ışığı girmesine neden olur. Bu da iç mekandaki görüş açısını artırarak, uçağın tahliye sürecini kolaylaştırır. Küçük gibi görünen bu ayrıntı, acil durumlarda hayati öneme sahip olabilir. Güneşliklerin konumunun, güvenli bir tahliye için ne kadar kritik olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.