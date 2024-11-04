Uçak Biletindeki Harf ve Rakamların Anlamı Bakın Neymiş: Meğer Rastgele Yazılmıyormuş

Uçak biletinizdeki harf ve sayılar, size özel bir şifre gibi düşünülebilir. Bu kodlar, sadece uçuşunuzla ilgili bilgileri içermez, aynı zamanda kişisel verilerinize de erişim sağlayabilir. İşte bu nedenle sosyal medyada bilet fotoğraflarınızı paylaşırken dikkatli olmanız gerekmektedir.