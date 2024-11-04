Uçak Biletindeki Harf ve Rakamların Anlamı Bakın Neymiş: Meğer Rastgele Yazılmıyormuş
Uçak biletinizdeki harf ve sayıların meğer çok önemli bir anlamı varmış. Size özel kodlar içeren bu harf ve rakamların anlamını duyunca sosyal medyada bir daha bilet fotoğrafı paylaşmayacaksınız.
Kaynak: Haber Merkezi
Uçak biletinizdeki harf ve sayılar, size özel bir şifre gibi düşünülebilir. Bu kodlar, sadece uçuşunuzla ilgili bilgileri içermez, aynı zamanda kişisel verilerinize de erişim sağlayabilir. İşte bu nedenle sosyal medyada bilet fotoğraflarınızı paylaşırken dikkatli olmanız gerekmektedir.
BİLET NUMARASI NEDEN ÖNEMLİ?
Bilet numaranız, özellikle de PNR (Passenger Name Record) numarası, kimlik hırsızlarının eline geçtiğinde kötüye kullanılabilir. Bu numara sayesinde hırsızlar, adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz ve hatta kredi kartı bilgileriniz gibi hassas verilere ulaşabilirler.
Hırsızlar, PNR numaranızı kullanarak uçuş bilgilerinizi değiştirebilir, hatta uçuşunuzu iptal edebilirler. Bu durum, seyahat planlarınızı olumsuz etkileyebilir ve size maddi zararlar verebilir.
Eğer sık uçan yolcu programınız varsa, hırsızlar mil hesabınıza erişerek millerinizi kendi adlarına kullanabilirler.
Bazı dolandırıcılar, PNR numaranızı kullanarak sizden ek ücret talep edebilir veya sahte rezervasyonlar oluşturabilirler.
BİLET FOTOĞRAFI PAYLAŞIRKEN BU BİLGİLERİ GİZLEYİN
Bilet fotoğrafınızı çekerken PNR numarasını mutlaka kapatın. Bu numara genellikle 6 harften oluşur ve bilet üzerinde belirgin bir şekilde yer alır.
Adınız, soyadınız, pasaport numaranız gibi diğer kişisel bilgilerin de görünmemesine dikkat edin.
Sosyal medya hesaplarınızın gizlilik ayarlarını kontrol ederek, paylaşımlarınızı sadece arkadaşlarınız veya özel kişilerle sınırlayın.