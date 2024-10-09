Uçak Bileti Alanlar Dikkat: Artık Tamamen Kaldırılıyor

Havalimanlarında yeni dönem için geri sayım başladı. 2025 yılında havalimanlarındaki check-in kontuarları kaldırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Havalimanı Atatürk Havalimanı Sabiha Gökçen Uçak
Son Güncelleme:
Uçak Bileti Alanlar Dikkat: Artık Tamamen Kaldırılıyor - Resim: 1

Ryanair, bu değişiklikle yolcuları dijital bir deneyime yönlendirerek check-in süreçlerini basitleştirmeyi hedefliyor. Şirketin CEO’su Michael O'Leary, Dublin'de düzenlenen bir basın toplantısında, havalimanlarındaki kontuarların kaldırılmasının ardından bilet fiyatlarını düşürme imkanlarının artacağını belirtti.

1 4
Uçak Bileti Alanlar Dikkat: Artık Tamamen Kaldırılıyor - Resim: 2

1 Mayıs 2025 itibarıyla tüm işlemlerin mobil uygulama üzerinden gerçekleştirileceğini vurgulayan O'Leary, "Artık hiçbir şey kağıt üzerinde yapılmayacak" dedi. Şu anda Ryanair'in müşterilerinin yaklaşık %60'ı uygulama üzerinden check-in yapıyor ve bu oran, 2025'e kadar %80’e çıkması bekleniyor.

2 4
Uçak Bileti Alanlar Dikkat: Artık Tamamen Kaldırılıyor - Resim: 3

O'Leary, "Piliniz biterse, koltuğunuz ve pasaportunuz bizde. Bunu biniş kapılarında halledebiliyoruz. Ancak herkesin uygulamayı kullanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

3 4
Uçak Bileti Alanlar Dikkat: Artık Tamamen Kaldırılıyor - Resim: 4

Düşük bütçeli havayolu patronu, havaalanındaki bilet gişelerinin kiralanmasının büyük bir maliyet yarattığını, bu nedenle çevrimiçi check-in yapmadan gelen yolcuların sorun yaşayabileceğini belirtti. "Parayı değil, check-in yapmadan gelen kimseyi istemiyoruz. Bu, büyük bir çantayla check-in kapısına gelmek gibi" diye ekledi.

4 4