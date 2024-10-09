Uçak Bileti Alanlar Dikkat: Artık Tamamen Kaldırılıyor

1 Mayıs 2025 itibarıyla tüm işlemlerin mobil uygulama üzerinden gerçekleştirileceğini vurgulayan O'Leary, "Artık hiçbir şey kağıt üzerinde yapılmayacak" dedi. Şu anda Ryanair'in müşterilerinin yaklaşık %60'ı uygulama üzerinden check-in yapıyor ve bu oran, 2025'e kadar %80’e çıkması bekleniyor.