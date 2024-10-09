Uçak Bileti Alanlar Dikkat: Artık Tamamen Kaldırılıyor
Havalimanlarında yeni dönem için geri sayım başladı. 2025 yılında havalimanlarındaki check-in kontuarları kaldırılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ryanair, bu değişiklikle yolcuları dijital bir deneyime yönlendirerek check-in süreçlerini basitleştirmeyi hedefliyor. Şirketin CEO’su Michael O'Leary, Dublin'de düzenlenen bir basın toplantısında, havalimanlarındaki kontuarların kaldırılmasının ardından bilet fiyatlarını düşürme imkanlarının artacağını belirtti.
1 Mayıs 2025 itibarıyla tüm işlemlerin mobil uygulama üzerinden gerçekleştirileceğini vurgulayan O'Leary, "Artık hiçbir şey kağıt üzerinde yapılmayacak" dedi. Şu anda Ryanair'in müşterilerinin yaklaşık %60'ı uygulama üzerinden check-in yapıyor ve bu oran, 2025'e kadar %80’e çıkması bekleniyor.
O'Leary, "Piliniz biterse, koltuğunuz ve pasaportunuz bizde. Bunu biniş kapılarında halledebiliyoruz. Ancak herkesin uygulamayı kullanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Düşük bütçeli havayolu patronu, havaalanındaki bilet gişelerinin kiralanmasının büyük bir maliyet yarattığını, bu nedenle çevrimiçi check-in yapmadan gelen yolcuların sorun yaşayabileceğini belirtti. "Parayı değil, check-in yapmadan gelen kimseyi istemiyoruz. Bu, büyük bir çantayla check-in kapısına gelmek gibi" diye ekledi.