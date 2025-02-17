Uçak Bileti Alacaklar Dikkat: Bu Saatlerdeki Uçuşlar İptal Riski Taşıyor
Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapan birçok kişi uçak bileti almayı düşünüyor. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda, belirli saat dilimlerindeki uçuşların diğer zaman dilimlerine kıyasla iptal edilme riskinin çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Seyahati önceden planlamak, hem bütçeden hem de beklenmedik aksiliklerden korur. Expedia'nın hazırladığı Air Hacks 2025 raporu, doğru zamanlamayla uçak bileti almanın önemli ölçüde tasarruf sağlayabileceğini gösterdi. Örneğin, uluslararası bir uçuşta iki ay önceden rezervasyon yaptıran yolcular, ortalama yüzde 12 oranında daha az ödeme yapabiliyor.
ŞUBAT VE MART AYI İPTAL ORANI EN DÜŞÜK ZAMANLAR
Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise uçuşların iptal edilme olasılığıyla ilgili. Özellikle şubat ve mart aylarında iptal oranı yalnızca yüzde 2,5 düzeyinde. Ayrıca iç hat uçuşlarında, cumartesi günleri seyahat edenlerin, pazartesi günü seyahat edenlere kıyasla yüzde 27 daha düşük ücret ödediği belirtildi.
SABAHIN ERKEN SAATİNDE BİLETİNİZİ ALIN
Yapılan araştırmalarla tüm uçuşların aynı iptal riskine sahip olmadığı belirlendi. Araştırmalar, belirli saat dilimlerinde uçuşların iptal edilmesinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Geç saatlerdeki uçuşlar, havaalanlarındaki dağılımlar, teknik aksaklıklar ve hava bağlantılarındaki beklenen sorunlardan daha fazla etkilenebiliyor. Bu nedenle, sorunsuz bir uçuş deneyimi yaşamak isteyen yolcuların sabahın erken saatlerinde bilet alması öneriliyor.
BU SAAT ARALIKLARINDA BİLET ALMAYIN
Özellikle saat 15:00 ile 21:00 arasında planlanan uçuşların iptal edilme olasılığı diğer saatlere kıyasla yüzde 43 daha fazla olduğu açıklandı. Yani günün erken saatlerine kıyasla neredeyse iki kat daha fazla iptal riski bulunuyor. Bu nedenle uçak bileti alırken sadece fiyat avantajı değil, uçuş saatlerinin de güvenilirliğini göz önünde bulundurmak önemli.