Uçak Bileti Alacaklar Dikkat: Bu Saatlerdeki Uçuşlar İptal Riski Taşıyor

BU SAAT ARALIKLARINDA BİLET ALMAYIN

Özellikle saat 15:00 ile 21:00 arasında planlanan uçuşların iptal edilme olasılığı diğer saatlere kıyasla yüzde 43 daha fazla olduğu açıklandı. Yani günün erken saatlerine kıyasla neredeyse iki kat daha fazla iptal riski bulunuyor. Bu nedenle uçak bileti alırken sadece fiyat avantajı değil, uçuş saatlerinin de güvenilirliğini göz önünde bulundurmak önemli.