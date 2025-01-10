O Ses Türkiye 2025 Jürisi Belli Oldu: İlk Kez Koltuğa Oturacak! Bomba İsim Geliyor

Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye, 25 Ocak'ta yeni sezonuyla ekranlara dönecek. Acun Ilıcalı'nın müjdesiyle duyurulan yeni sezonda, uzun süredir merakla beklenen jüri üyeleri sonunda belli oldu.