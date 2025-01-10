O Ses Türkiye 2025 Jürisi Belli Oldu: İlk Kez Koltuğa Oturacak! Bomba İsim Geliyor
TV8'in reyting rekorları kıran efsane yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu.
Kaynak: 2. Sayfa
Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye, 25 Ocak'ta yeni sezonuyla ekranlara dönecek. Acun Ilıcalı'nın müjdesiyle duyurulan yeni sezonda, uzun süredir merakla beklenen jüri üyeleri sonunda belli oldu.
Bu sezon, yarışmada daha önce yer almış olan Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'ye, müzik dünyasının sevilen isimlerinden Melike Şahin eşlik edecek. Özellikle "Diva Bebe" lakaplı Melike Şahin'in programa katılması, müzikseverler arasında büyük heyecan yarattı.