Türklerin Tatlı Tercihi Belli Oldu! Yanında İse Bakın En Çok Hangi İçecek Tüketiliyor

SÜTLAÇ, DONDURMA VE KAZANDİBİ ZİRVEDE

Araştırmada en çok tercih edilen geleneksel tatlı yüzde 57,8 ile dondurma olurken, onu yüzde 54,7 ile sütlaç izledi. Kazandibi yüzde 44,5 ile üçüncü sırada yer alırken, tavuk göğsü yüzde 27,3 ile dördüncü sırada kendine yer buldu. Güllaç, keşkül, süt helvası ve zerde gibi tatlılar ise daha sınırlı bir ilgiyle karşılandı.