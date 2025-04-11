Türklerin Tatlı Tercihi Belli Oldu! Yanında İse Bakın En Çok Hangi İçecek Tüketiliyor
Türkiye genelinde yapılan bir araştırma, tatlı tercihinde geleneksel lezzetlerin hâlâ güçlü bir konumda olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Areda Piar Araştırma Şirketi’nin 28 Mart - 7 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmada, 1.100 kişiyle yapılan görüşmeler doğrultusunda Türk halkının tatlı zevkleri mercek altına alındı.
Katılımcıların yüzde 64,1’i sütlaç, kazandibi ve muhallebi gibi klasik sütlü tatlılardan yana tercih kullanırken, yüzde 35,9’u yeni nesil tatlılara ilgi gösterdiğini belirtti. Bu sonuçlar, geleneksel lezzetlerin modern tatlılara karşı hâlâ ciddi bir üstünlüğe sahip olduğunu gözler önüne serdi.
SÜTLAÇ, DONDURMA VE KAZANDİBİ ZİRVEDE
Araştırmada en çok tercih edilen geleneksel tatlı yüzde 57,8 ile dondurma olurken, onu yüzde 54,7 ile sütlaç izledi. Kazandibi yüzde 44,5 ile üçüncü sırada yer alırken, tavuk göğsü yüzde 27,3 ile dördüncü sırada kendine yer buldu. Güllaç, keşkül, süt helvası ve zerde gibi tatlılar ise daha sınırlı bir ilgiyle karşılandı.
YENİ NESİL TATLILARDA EKLER VE PROFİTEROL ÖNE ÇIKTI
Modern tatlılar arasında ise en fazla beğeni toplayan tatlı yüzde 37,9 ile ekler oldu. Profiterol yüzde 32,4 ile ikinci sırada yer alırken, tiramisu yüzde 28,5 ile üçüncü sıraya yerleşti. Magnolia, San Sebastian ve cheesecake gibi tatlıların da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olduğu görüldü.
CHEESECAKE-SAN SEBASTİAN REKABETİ DİKKAT ÇEKTİ
Tatlı severlerin tercihlerinde dikkat çeken bir diğer başlık ise cheesecake ile San Sebastian tatlısı arasındaki rekabet oldu. Katılımcıların yüzde 54,7’si cheesecake’i tercih ederken, yüzde 45,3’ü San Sebastian tatlısından yana oy kullandı.
TATLI YANINDA NE İÇİLİYOR?
Tatlı tüketimi sırasında tercih edilen içecekler de araştırmada yer aldı. Katılımcıların yüzde 57’si tatlıyla birlikte çay içtiğini belirtirken, yüzde 51,8’i kahve eşliğinde tatlı yeme alışkanlığına sahip olduğunu söyledi.
TATLI DENİNCE İSTANBUL’DA İLK AKLA GELEN SEMT KADIKÖY OLDU
Araştırmada İstanbul’un tatlı kültürüyle öne çıkan semtleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 27’si "tatlı denince ilk akla gelen yer" olarak Kadıköy’ü gösterdi. Onu sırasıyla Karaköy (yüzde 14,1), Üsküdar (yüzde 12,1), Beşiktaş (yüzde 9,8) ve Nişantaşı (yüzde 9,0) takip etti.
ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?
Söz konusu araştırma, CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle yürütüldü. 28 Mart - 7 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma, Türk halkının tatlı alışkanlıkları ve damak zevki konusunda önemli veriler sundu.