Türklerin En Çok Benzediği Millet Belli Oldu: DNA'lar İncelendi

ANADOLU’NUN KÖPRÜ ROLÜ

Anadolu’nun, Asya, Avrupa ve Afrika arasında kültürel bir köprü olması, Türk toplumunun Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu toplumlarıyla da genetik bağlarını ortaya koydu. Bu köprü rolü, Türklerin farklı genetik unsurları bünyesinde barındıran bir topluluk olarak öne çıkmasını sağladı.