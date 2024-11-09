Türklerin En Çok Benzediği Millet Belli Oldu: DNA'lar İncelendi
Bilim insanları Türklerin genetik olarak en çok hangi topluma benzediğini tespit etti. Yapılan incelemelerle Türk toplumunun farklı bölgelerle genetik benzerlikleri ortaya çıktı.
Kaynak: AA
Türkiye genelinde 81 şehirden 4 bini aşkın DNA örneğini inceleyen uzmanlar, Türklerin biyolojik benzerlik gösterdiği ülkelerin listesini açıkladı. Türkiye’de son yıllarda vatandaşların geçmişlerine dair bilgi edinme eğilimi arttı. E-devlet üzerinden sunulan alt-üst soy bilgisi hizmeti, birçok kişiyi kökenlerine yönelik DNA testi yaptırmaya teşvik ederken, bu testler Türk toplumunun farklı bölgelerle genetik benzerliklerini de ortaya çıkardı.
4 BİNİN ÜZERİNDE DNA ANALİZ EDİLDİ
Bilkent Üniversitesi’nin başını çektiği araştırma kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından 4 bin kişiye ait DNA örneği incelendi. Proje sorumlularından Prof. Dr. Tayfun Özçelik, bu araştırmanın Türkiye’deki genetik çeşitliliğin oldukça fazla olduğunu gösterdiğini belirtti.
İTALYA VE İSPANYA İLE GENETİK YAKINLIK
Araştırma sonuçlarına göre, Türklerin genetik olarak İtalya’nın Toskana bölgesi ve İspanya’daki topluluklarla yüksek benzerlik gösterdiği belirlendi. Bu benzerliğin, Anadolu’nun tarih boyunca çeşitli göç yolları üzerinde yer almasından kaynaklandığı düşünülüyor.
ANADOLU’NUN KÖPRÜ ROLÜ
Anadolu’nun, Asya, Avrupa ve Afrika arasında kültürel bir köprü olması, Türk toplumunun Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu toplumlarıyla da genetik bağlarını ortaya koydu. Bu köprü rolü, Türklerin farklı genetik unsurları bünyesinde barındıran bir topluluk olarak öne çıkmasını sağladı.