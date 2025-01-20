Türkiye'nin En Yakışıklı Erkeği Belli Oldu: 3 Yapay Zeka da Aynı İsmi Söyledi

3 BÜYÜK YAPAY ZEKA AYNI İSMİ SÖYLEDİ

Objektif cevaplar vermeye programlanmış yapay zeka modelleri elbette bir sürü isim sıraladı. Bu isimler arasında Kerem Bürsin'in, Barış Arduç, Can Yaman, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy ve Burak Özçivit de vardı. Fakat spesifikleşerek "Peki senin tek bir isim söyleme hakkın olsa, Türkiye'deki en yakışıklı erkek kim dersin?" sorusunu yönelttiğimizde 3 yapay zeka da bağımsız olarak aynı sonuca vardı.

Yapay zeka Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u seçti. Bu sonuç, Türk halkının da sıklıkla dile getirdiği bir görüşle örtüşüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığı ve karizmasıyla ilgili yapılan yorumlar, yapay zekanın da bu görüşe katıldığını göstermiş oldu.