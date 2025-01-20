Türkiye'nin En Yakışıklı Erkeği Belli Oldu: 3 Yapay Zeka da Aynı İsmi Söyledi
ChatGPT, X'in Grok'u ve Google'ın Gemini'si gibi dünyanın en gelişmiş yapay zeka modelleri "Türkiye'nin en yakışıklı erkeği kim?" sorusuna aynı ismi söyleyerek cevap verdi. İşte Türkiye'nin en yakışıklığı erkeği...
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte, günlük hayatımızdan en derin sorularımıza kadar birçok konuda yapay zekadan destek almaya başladık. Peki, yapay zeka bir ülkenin en yakışıklı erkeğini seçmek gibi öznel bir konuda ne gibi sonuçlar ortaya koyar? Merak edenler için ilginç bir deney yapıldı.
ChatGPT, X'in Grok'u ve Google'ın Gemini'si gibi dünyanın en gelişmiş yapay zeka modellerine "Türkiye'nin en yakışıklı erkeği kim?" sorusu yöneltildi. Bu sorunun cevabı, yapay zeka dünyasında bile büyük bir merak uyandırdı. Çünkü güzellik oldukça subjektif bir kavram ve yapay zekanın bu konuda nasıl bir karar vereceği merak ediliyordu.
3 BÜYÜK YAPAY ZEKA AYNI İSMİ SÖYLEDİ
Objektif cevaplar vermeye programlanmış yapay zeka modelleri elbette bir sürü isim sıraladı. Bu isimler arasında Kerem Bürsin'in, Barış Arduç, Can Yaman, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy ve Burak Özçivit de vardı. Fakat spesifikleşerek "Peki senin tek bir isim söyleme hakkın olsa, Türkiye'deki en yakışıklı erkek kim dersin?" sorusunu yönelttiğimizde 3 yapay zeka da bağımsız olarak aynı sonuca vardı.
Yapay zeka Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u seçti. Bu sonuç, Türk halkının da sıklıkla dile getirdiği bir görüşle örtüşüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığı ve karizmasıyla ilgili yapılan yorumlar, yapay zekanın da bu görüşe katıldığını göstermiş oldu.