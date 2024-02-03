Türkiye'nin en sevilen çorbası belli oldu: Nefret edeni de o kadar fazla!

Areda Piar’ın ilk olarak 2022 yılında gerçekleştirdiği çorba araştırmasında katılımcıların tercihi yüzde 23,7 ile kelle paça olmuştu. Aynı araştırma 2024 yılının ilk ayında tekrar gerçekleştirildi ve katılımcıların en sevdiği çorba yüzde 24,4 ile yine kelle paça oldu.