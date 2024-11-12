Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu: İstanbul'u Solladı! Nüfusu 4 Şehrin Nüfusundan Fazla
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu. İstanbul'daki mahalleleri bile sollayan bu mahalle, 143 binin üzerindeki nüfusu ile tam dört ilin toplam nüfusunu geride bıraktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin şehirleşmedeki hızlı değişimi, nüfus dağılımında ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Son yapılan araştırmalar, ülkemizin en kalabalık mahallesinin, beklenmedik bir yerde olduğunu gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi oldu. Bu mahalle, 143 binin üzerindeki nüfusu ile tam dört ilin toplam nüfusunu geride bıraktı.
Bağcılar Mahallesi, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli illerinden daha kalabalık bir nüfusa sahip. 2. sırada ise İstanbul Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi 112 bin nüfusla yer aldı.
İSTANBUL'UN MAHALLELERİ GERİ KALDI
Nüfus yoğunluğu ile bilinen İstanbul'un birçok mahallesi, bu listede Bağcılar Mahallesi'nin gerisinde kaldı. Diyarbakır'ın bu kadar büyük bir mahalleye sahip olması, şehirleşmedeki farklılıkları ve nüfus hareketlerini gözler önüne seriyor.