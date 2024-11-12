Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu: İstanbul'u Solladı! Nüfusu 4 Şehrin Nüfusundan Fazla

İSTANBUL'UN MAHALLELERİ GERİ KALDI

Nüfus yoğunluğu ile bilinen İstanbul'un birçok mahallesi, bu listede Bağcılar Mahallesi'nin gerisinde kaldı. Diyarbakır'ın bu kadar büyük bir mahalleye sahip olması, şehirleşmedeki farklılıkları ve nüfus hareketlerini gözler önüne seriyor.