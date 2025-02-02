Türkiye’nin En İyi 7. Devlet Üniversitesi Açıklandı! Duyan Şaşırıp Kalıyor
Times Higher Education (THE) tarafından her yıl yayımlanan Dünya Üniversite Sıralamaları 2025 sonuçları belli oldu. Türkiye’den birçok üniversitenin yer aldığı listede, bir devlet üniversitesi dikkat çekici bir başarıya imza attı. Hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bir konum elde eden bu üniversite, dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer aldı. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en prestijli yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan sıralamaya göre, Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi 7. devlet üniversitesi oldu. Üniversite, 25 farklı akademik alanda dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına girmeyi başarırken, Türkiye’de ise 23 alanda ilk 10’da yer alarak dikkat çekti.
GÜÇLÜ BİR AKADEMİK PERFORMANS SERGİLEDİ
Atatürk Üniversitesi, Eğitim, Mühendislik, Sağlık, Tarım ve Ormancılık, Fizik, Kimya, Sosyal Bilimler ve İletişim gibi birçok alanda üst sıralarda yer aldı. Özellikle Tarım ve Ormancılık, Veterinerlik, Biyoloji, Spor Bilimleri ve Coğrafya gibi bölümlerde güçlü bir akademik performans sergiledi.
"HEDEFİMİZ ÜNİVERSİTEMİZİ DAHA DA YUKARI TAŞIMAK"
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen bu başarının üniversitenin yenilikçi vizyonu ve sürdürülebilir gelişim stratejilerinin bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Üniversitemiz, küresel ölçekte nitelikli eğitim ve güçlü araştırma kapasitesiyle fark yaratmaya devam ediyor. THE 2025 sıralamalarında özellikle ‘Eğitim Bilimleri’ ve ‘Sağlık Bilimleri’ alanlarında gösterdiğimiz başarı, bilimsel çalışmalarımızın ve eğitim anlayışımızın gücünü ortaya koyuyor. Hedefimiz, üniversitemizin başarı grafiğini daha da yukarı taşımak. Bilim ve teknoloji üretimini artırarak markamızı uluslararası düzeyde güçlendirmek ve öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."
Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
THE SIRALAMALARI KÜRESEL REFERANS NİTELİĞİNDE
Times Higher Education tarafından hazırlanan Dünya Üniversite Sıralamaları, üniversiteleri eğitim kalitesi, araştırma kapasitesi, akademik yayın etkisi, sanayi iş birlikleri ve uluslararası görünürlük gibi beş ana kriter üzerinden değerlendiriyor. Bu sıralamalar, öğrencilerden akademisyenlere, iş dünyasından hükümetlere kadar geniş bir kitle tarafından referans alınan en kapsamlı akademik analizlerden biri olarak kabul ediliyor.