Türkiye’nin En İyi 7. Devlet Üniversitesi Açıklandı! Duyan Şaşırıp Kalıyor

"HEDEFİMİZ ÜNİVERSİTEMİZİ DAHA DA YUKARI TAŞIMAK"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen bu başarının üniversitenin yenilikçi vizyonu ve sürdürülebilir gelişim stratejilerinin bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Üniversitemiz, küresel ölçekte nitelikli eğitim ve güçlü araştırma kapasitesiyle fark yaratmaya devam ediyor. THE 2025 sıralamalarında özellikle ‘Eğitim Bilimleri’ ve ‘Sağlık Bilimleri’ alanlarında gösterdiğimiz başarı, bilimsel çalışmalarımızın ve eğitim anlayışımızın gücünü ortaya koyuyor. Hedefimiz, üniversitemizin başarı grafiğini daha da yukarı taşımak. Bilim ve teknoloji üretimini artırarak markamızı uluslararası düzeyde güçlendirmek ve öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.