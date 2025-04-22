Türkiye'nin En Güçlü 30 Üniversite Diploması Açıklandı: Mezun Olanlar Torpilsiz Hemen İş Buluyorl

Uluslararası sıralamalarda başarılarıyla öne çıkan üniversitelerin diploma gücü listelendi. İşte mezunları torpilsiz kapış kapış iş bulan, yurt dışında kabul gören Türkiye'nin en güçlü diplomasına sahip üniversiteleri...

Kaynak: Haber Merkezi

Koç Üniversitesi İstanbul Üniversitesi ODTÜ Hacettepe Üniversitesi
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Türkiye'nin En Güçlü 30 Üniversite Diploması Açıklandı: Mezun Olanlar Torpilsiz Hemen İş Buluyorl - Resim: 1

Türkiye’deki üniversiteler, her geçen yıl uluslararası başarılarını artırırken, mezunlarına sağladığı kariyer fırsatlarıyla da dikkat çekiyor. Times Higher Education (THE) 2025 ve QS World University Rankings 2025 verilerine göre, Türkiye'nin en güçlü 30 üniversite diploması belli oldu. Bu sıralama, yalnızca akademik başarıyı değil, mezuniyet sonrası iş bulma ve yurt dışı fırsatlarını da gözler önüne serdi.

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Türkiye'nin En Güçlü 30 Üniversite Diploması Açıklandı: Mezun Olanlar Torpilsiz Hemen İş Buluyorl - Resim: 2

MEZUN OLUR OLMAZ İŞE BAŞLIYORLAR

Listede yer alan üniversiteler, öğrencilerine yalnızca kaliteli eğitim değil, aynı zamanda güçlü bir iş ağı ve prestijli diploma imkanı sunuyor. İlk 10’da yer alan üniversitelerden mezun olanlar, mezuniyet gününü iş teklifleriyle karşılıyor, pek çok öğrenci daha mezun olmadan iş görüşmelerine başlıyor.

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Türkiye'nin En Güçlü 30 Üniversite Diploması Açıklandı: Mezun Olanlar Torpilsiz Hemen İş Buluyorl - Resim: 3

KARİYER ALANINDA ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre, bu üniversitelerden alınan diplomalar, özellikle mühendislik, tıp, işletme, hukuk ve teknoloji alanlarında hem Türkiye’de hem de yurtdışında tercih edilme şansını artırıyor. Küresel sıralamalarda yer almak, kurumların hem eğitim kalitesini hem de sektörel bağlantılarını güçlendiriyor.

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Türkiye'nin En Güçlü 30 Üniversite Diploması Açıklandı: Mezun Olanlar Torpilsiz Hemen İş Buluyorl - Resim: 4

TÜRKİYE'DEKİ EN GÜÇLÜ ÜNİVERSİTE DİPLOMALARI

30. Sakarya Üniversitesi​

29. Akdeniz Üniversitesi

28. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

27. İstanbul Medipol Üniversitesi

26. İstanbul Aydın Üniversitesi

25. Süleyman Demirel Üniversitesi

24. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

23. Çukurova Üniversitesi

22. Atatürk Üniversitesi

21. Anadolu Üniversitesi

20. İstanbul Bilgi Üniversitesi

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Türkiye'nin En Güçlü 30 Üniversite Diploması Açıklandı: Mezun Olanlar Torpilsiz Hemen İş Buluyorl - Resim: 5

19. Gazi Üniversitesi

18. Erciyes Üniversitesi

17. Marmara Üniversitesi

16. Dokuz Eylül Üniversitesi

15. Ege Üniversitesi

14. Ankara Üniversitesi

13. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

12. Yıldız Teknik Üniversitesi

11. Özyeğin Üniversitesi

10. Bahçeşehir Üniversitesi

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Türkiye'nin En Güçlü 30 Üniversite Diploması Açıklandı: Mezun Olanlar Torpilsiz Hemen İş Buluyorl - Resim: 6

9. İstanbul Üniversitesi

8. Hacettepe Üniversitesi

7. Çankaya Üniversitesi

6. Bilkent Üniversitesi

5. Boğaziçi Üniversitesi

4. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

3. Sabancı Üniversitesi

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

1. Koç Üniversitesi

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