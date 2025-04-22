Türkiye'nin En Güçlü 30 Üniversite Diploması Açıklandı: Mezun Olanlar Torpilsiz Hemen İş Buluyorl

Türkiye’deki üniversiteler, her geçen yıl uluslararası başarılarını artırırken, mezunlarına sağladığı kariyer fırsatlarıyla da dikkat çekiyor. Times Higher Education (THE) 2025 ve QS World University Rankings 2025 verilerine göre, Türkiye'nin en güçlü 30 üniversite diploması belli oldu. Bu sıralama, yalnızca akademik başarıyı değil, mezuniyet sonrası iş bulma ve yurt dışı fırsatlarını da gözler önüne serdi.