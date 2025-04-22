Türkiye'nin En Güçlü 30 Üniversite Diploması Açıklandı: Mezun Olanlar Torpilsiz Hemen İş Buluyorl
Uluslararası sıralamalarda başarılarıyla öne çıkan üniversitelerin diploma gücü listelendi. İşte mezunları torpilsiz kapış kapış iş bulan, yurt dışında kabul gören Türkiye'nin en güçlü diplomasına sahip üniversiteleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’deki üniversiteler, her geçen yıl uluslararası başarılarını artırırken, mezunlarına sağladığı kariyer fırsatlarıyla da dikkat çekiyor. Times Higher Education (THE) 2025 ve QS World University Rankings 2025 verilerine göre, Türkiye'nin en güçlü 30 üniversite diploması belli oldu. Bu sıralama, yalnızca akademik başarıyı değil, mezuniyet sonrası iş bulma ve yurt dışı fırsatlarını da gözler önüne serdi.
MEZUN OLUR OLMAZ İŞE BAŞLIYORLAR
Listede yer alan üniversiteler, öğrencilerine yalnızca kaliteli eğitim değil, aynı zamanda güçlü bir iş ağı ve prestijli diploma imkanı sunuyor. İlk 10’da yer alan üniversitelerden mezun olanlar, mezuniyet gününü iş teklifleriyle karşılıyor, pek çok öğrenci daha mezun olmadan iş görüşmelerine başlıyor.
KARİYER ALANINDA ÖNE ÇIKIYOR
Uzmanlara göre, bu üniversitelerden alınan diplomalar, özellikle mühendislik, tıp, işletme, hukuk ve teknoloji alanlarında hem Türkiye’de hem de yurtdışında tercih edilme şansını artırıyor. Küresel sıralamalarda yer almak, kurumların hem eğitim kalitesini hem de sektörel bağlantılarını güçlendiriyor.
TÜRKİYE'DEKİ EN GÜÇLÜ ÜNİVERSİTE DİPLOMALARI
30. Sakarya Üniversitesi
29. Akdeniz Üniversitesi
28. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
27. İstanbul Medipol Üniversitesi
26. İstanbul Aydın Üniversitesi
25. Süleyman Demirel Üniversitesi
24. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
23. Çukurova Üniversitesi
22. Atatürk Üniversitesi
21. Anadolu Üniversitesi
20. İstanbul Bilgi Üniversitesi
19. Gazi Üniversitesi
18. Erciyes Üniversitesi
17. Marmara Üniversitesi
16. Dokuz Eylül Üniversitesi
15. Ege Üniversitesi
14. Ankara Üniversitesi
13. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
12. Yıldız Teknik Üniversitesi
11. Özyeğin Üniversitesi
10. Bahçeşehir Üniversitesi
9. İstanbul Üniversitesi
8. Hacettepe Üniversitesi
7. Çankaya Üniversitesi
6. Bilkent Üniversitesi
5. Boğaziçi Üniversitesi
4. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
3. Sabancı Üniversitesi
2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
1. Koç Üniversitesi