Türkiye'nin En Genç Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki O Şehir 81 İli Solladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı açıkladı. TÜİK'in, 2024 yılında ülke nüfusunun 85 milyonu aşmasının ardından, dikkatler bu kez şehirlerin yaş ortalamalarına çevrildi. Son açıkladığı verilere göre, ülkemizin nüfus yapısında önemli değişiklikler ortaya çıktı. Verilerle birlikte Türkiye'nin en genç şehirleri belli oldu.