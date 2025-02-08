Türkiye'nin En Genç Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki O Şehir 81 İli Solladı
Türkiye'nin nüfus verilerine ilişkin son verileriyle birlikte, en genç şehirler belli oldu. Açıklanan listede zirvedeki o şehir 81 ili solladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı açıkladı. TÜİK'in, 2024 yılında ülke nüfusunun 85 milyonu aşmasının ardından, dikkatler bu kez şehirlerin yaş ortalamalarına çevrildi. Son açıkladığı verilere göre, ülkemizin nüfus yapısında önemli değişiklikler ortaya çıktı. Verilerle birlikte Türkiye'nin en genç şehirleri belli oldu.
TÜRKİYE'NİN EN GENÇ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU
10. Mardin
Genç Oranı (30'dan genç): Her 100 kişiden 58'i
14 yaş altı nüfus oranı: Yüzde 32
9. Bitlis
Genç Oranı (30'dan genç): Her 100 kişiden 59'u
14 yaş altı nüfus oranı: Yüzde 30
8. Batman
Genç Oranı (30'dan genç): Her 100 kişiden 59'u
14 yaş altı nüfus oranı: Yüzde 31
7. Van
Genç Oranı (30'dan genç): Her 100 kişiden 60'ı
14 yaş altı nüfus oranı: Yüzde 31
6. Muş
Genç Oranı (30'dan genç): Her 100 kişiden 61'i
14 yaş altı nüfus oranı: Yüzde 32
5. Hakkari
Genç Oranı (30'dan genç): Her 100 kişiden 61'i
14 yaş altı nüfus oranı: Yüzde 27
4. Ağrı
Genç Oranı (30'dan genç): Her 100 kişiden 63'ü
14 yaş altı nüfus oranı: Yüzde 33
3. Şanlıurfa
Genç Oranı (30'dan genç): Her 100 kişiden 64'ü
14 yaş altı nüfus oranı: Yüzde 37
2. Siirt
Genç Oranı (30'dan genç): Her 100 kişiden 64'ü
14 yaş altı nüfus oranı: Yüzde 32
1. Şırnak
Genç Oranı (30'dan genç): Her 100 kişiden 66'sı
14 yaş altı nüfus oranı: Yüzde 34