Türkiye'de Sadece 1 Kişide Olan İsim: İlk ve Tek, Eşi Benzeri Yok
Son yıllarda bebek isim tercihleri ülke genelinde önemli değişiklikler gösterirken, 2023 yılı verileri ebeveynlerin yeni tercihlerine ışık tuttu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaşırken, bunlardan 22 milyon 206 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çocuk nüfusunun yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7’si ise kızlardan oluşuyor. 2023 yılında bebeklere verilen isimlerde ise hem popüler hem de daha nadir tercih edilen isimler dikkat çekti.
YALNIZCA BİR BEBEKTE OLAN İSİM
2022 yılı verilerine göre, bazı isimler yalnızca bir bebeğe verilerek dikkat çekti. Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat gibi isimler, yalnızca bir bebeğin adı olarak kaydedildi.
EN POPÜLER ERKEK VE KIZ İSİMLERİ
2023’te en çok tercih edilen erkek isimleri arasında Alparslan, Yusuf, Göktuğ, Ömer Asaf ve Miraç öne çıktı. Kız bebeklerde ise Asel, Zeynep, Defne, Zümra ve Asya en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı.
Uzun süredir popülerliğini koruyan Yusuf ismi, 2023’te zirveyi Alparslan’a kaptırdı. 8 bin 366 erkek bebeğe Alparslan ismi verilirken, Yusuf 6 bin 303, Miraç ise 5 bin 72 bebek tarafından tercih edildi. Diğer popüler erkek isimleri arasında Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf yer aldı.
KIZ BEBEK İSİMLERİNDE ASEL ZİRVEDE
Kız bebeklerde ise 8 bin 114 bebeğe Asel ismi verildi. Zeynep 7 bin 614, Defne 6 bin 895, Zümra 5 bin 382 ve Asya 5 bin 224 bebek tarafından tercih edildi.