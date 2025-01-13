Türkiye'de Sadece 1 Kişide Olan İsim: İlk ve Tek, Eşi Benzeri Yok

EN POPÜLER ERKEK VE KIZ İSİMLERİ

2023’te en çok tercih edilen erkek isimleri arasında Alparslan, Yusuf, Göktuğ, Ömer Asaf ve Miraç öne çıktı. Kız bebeklerde ise Asel, Zeynep, Defne, Zümra ve Asya en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı.

Uzun süredir popülerliğini koruyan Yusuf ismi, 2023’te zirveyi Alparslan’a kaptırdı. 8 bin 366 erkek bebeğe Alparslan ismi verilirken, Yusuf 6 bin 303, Miraç ise 5 bin 72 bebek tarafından tercih edildi. Diğer popüler erkek isimleri arasında Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf yer aldı.