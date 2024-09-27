Türkiye'de İl Olacak İlçeler Belli Oldu: Plaka Sayısı Artıyor
Türkiye’de yeni il olacak ilçeler belli oldu. Karar onaylandığı takdirde plaka sayısı da artacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye, "Hangi ilçe il olacak? İl sayısı artıyor mu?" sorularının yanıtını ararken, il sayısındaki olası değişiklikler yeniden gündem oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilçelerin il olabilmesi için belirli kriterleri açıklamıştı.
Bir ilçenin il olabilmesi için ekonomik kriterlerin yanı sıra eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplumsal yapı gibi faktörlerin de değerlendirildiği belirtiliyor. İlçelerin il olabilmesi için gereken iki ana şart ise 100 bin nüfusa sahip olmaları ve il merkezine en fazla 30 kilometre uzaklıkta bulunmaları. Bu kriterler, ilçelerin il olma potansiyelini belirlemede önemli bir rol oynuyor. İşte il olması beklenen ilçelerin listesi...
HANGİ İLÇELER İL OLABİLİR?
Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100
Kozan, Adana Nüfus: 129.985
Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494
İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
Erciş, Van Nüfus: 173.203
Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783
Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378