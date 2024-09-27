Türkiye'de İl Olacak İlçeler Belli Oldu: Plaka Sayısı Artıyor

Türkiye, "Hangi ilçe il olacak? İl sayısı artıyor mu?" sorularının yanıtını ararken, il sayısındaki olası değişiklikler yeniden gündem oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilçelerin il olabilmesi için belirli kriterleri açıklamıştı.

Bir ilçenin il olabilmesi için ekonomik kriterlerin yanı sıra eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplumsal yapı gibi faktörlerin de değerlendirildiği belirtiliyor. İlçelerin il olabilmesi için gereken iki ana şart ise 100 bin nüfusa sahip olmaları ve il merkezine en fazla 30 kilometre uzaklıkta bulunmaları. Bu kriterler, ilçelerin il olma potansiyelini belirlemede önemli bir rol oynuyor. İşte il olması beklenen ilçelerin listesi...