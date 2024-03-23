Türkiye'de az sayıda kaldı, Osmaniye'de 25 yıldır bu işi yapıyor: O günler kalmadı!

Geleneksel oyunumuz topacın yeni yetişen ustasının kalmadığını söyleyen Bekir Altay, "Osmaniye'de 25-30 yıldan beri bu topaç imal etmekteyim. Eskimesini istemediğim bir oyuncaklar bunlar aslında. Çocukların buna rağbet göstermesini istediğim bir oyun ben imalatını yapıyorum. Çocukların bunu oynamasını istiyorum, imalatını yapan kişiler de kalmadı. Osmaniye'de tek ben kaldım, diğer illerde de tek tük kaldı. Bir ustamız da Kahramanmaraş'ta var" dedi.