Türk Kahvesini Bol Köpüklü Yapmanın Püf Noktası: Cezveye Bunu Eklemek Yeterli

TÜRK KAHVESİNİ BOL KÜPÜKLÜ YAPMANIN PÜF NOKTASI

Türk kahvesini ideal şekilde köpürtmek için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, soğuk su kullanmaktır. Soğuk suyla hazırlanan kahve, çok daha yoğun ve güzel köpükle sonuçlanır. Peki, adım adım mükemmel Türk kahvesi nasıl yapılır?

1. Cezveye her fincan için 2 çay kaşığı Türk kahvesi ekleyin. İstediğiniz miktarda şeker de ilave edebilirsiniz.

2. Her fincan için bir fincan soğuk içme suyu ekleyin.

3. Kahveyi ve şekeri suyla iyice karıştırarak çözülmesini sağlayın.

4. Cezveyi kısık ateşte, üzerinde köpük oluşana kadar kaynamaya yakın bir dereceye getirin.

5. Kahve kaynamaya başlamadan önce cezveyi ocaktan alın ve üstteki köpüğü fincanlara eşit miktarda paylaştırın.

6. Cezvede kalan kahveyi bir taşım daha kaynatın ve ardından fincanlara dökün. Afiyet olsun!