Türk Kahvesi, Latte, Espresso, Cappucino Değil: En Sağlıklı Kahve Bakın Neymiş

Filtre, toz ve kapsül kahve türleri arasında yapılan karşılaştırmada, kadınların ortalama dört fincandan az, erkeklerin ise beş fincandan fazla kahve içtiği tespit edildi. 20 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada, o kahvenin kandaki kolesterol seviyesini en az artıran kahve türü olduğu ve bu nedenle kalp krizi riskini azaltabileceği belirlendi.