Türk Kahvesi, Latte, Espresso, Cappucino Değil: En Sağlıklı Kahve Bakın Neymiş
Yapılan araştırmalar en sağlıklı kahveyi ortaya çıkardı. Ne türk kahvesi ne latte, ne espresso, ne cappucino hiç biri değil meğer en sağlıklı kahve türü buymuş.
Kaynak: Haber Merkezi
Norveç'te gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, en sağlıklı kahveyi ortaya çıkardı. Araştırmada, farklı kahve tüketim alışkanlıkları olan bireylerin kalp hastalığı riski üzerindeki etkileri incelendi. Katılımcılar, günlük içtikleri kahve miktarına göre 1-2 fincan, 3-5 fincan ve 5 fincandan fazla olarak gruplandırıldı.
Filtre, toz ve kapsül kahve türleri arasında yapılan karşılaştırmada, kadınların ortalama dört fincandan az, erkeklerin ise beş fincandan fazla kahve içtiği tespit edildi. 20 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada, o kahvenin kandaki kolesterol seviyesini en az artıran kahve türü olduğu ve bu nedenle kalp krizi riskini azaltabileceği belirlendi.
Elde edilen sonuçlar, filtre kahvenin kolesterol seviyelerini diğer kahve türlerine kıyasla yaklaşık beşte bir oranında daha az artırdığını gösterdi. Araştırmacılar, yüksek kahve tüketiminin küçük sağlık etkilerinin bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
Düşük miktarda kahve tüketenlerin (günde iki fincandan az içenler) hangi tür kahve içtikleri konusunda endişe duyması gerekmese de, günde üç fincandan fazla kahve tüketenlerin daha dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.
Londra Üniversitesi, St George's'te öğretim görevlisi Dr. Dipender Gill, "Kahve tüketimi ile kolesterol seviyeleri arasındaki ilişki, cinsiyet ve demleme yöntemi gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Bu konuda dikkatli olunması önemli" dedi.