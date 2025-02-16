Turist Akınına Uğrayan Köy Görenleri Şaşırtıyor

GEÇMİŞTEN GELEN BİR YERLEŞİM GELENEĞİ

Bu eşsiz yerleşim düzeninin geçmişten gelen bir alışkanlık olduğunu belirten Bieda, "Eskiden tek bir cadde boyunca yaşamak, ulaşım açısından büyük kolaylık sağlıyordu" ifadelerini kullandı. 2022 verilerine göre, 5.672 kişilik nüfusa sahip olan Sułoszowa, sadece ilginç yapısıyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de turistleri cezbediyor.

Bieda, "Her yıl, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında birçok turist köyümüzü ziyaret ediyor. Burada sadece manzaralar değil, tarihi ve turistik mekanlar da mevcut. Bunlar arasında 14. yüzyıldan kalma Pieskowa Skała Kalesi ve ünlü Maczuga Herkulesa (Herkül’ün Sopa Kayası) bulunuyor" şeklinde konuştu.