Turist Akınına Uğrayan Köy Görenleri Şaşırtıyor
Polonya'nın Sułoszowa köyü, eşsiz yerleşim yapısı ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Yılda binlerce turistin ilgi gösterdiği köy, yaklaşık 6 bin kişilik nüfusu ile her yıl büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Köy, tek bir cadde üzerine kurulu olan yapısıyla farklı bir görünüme sahip. Hava görüntülerinden bakıldığında, bu cadde ve çevresindeki tarlalar, bir yaprağı andıran bir biçim oluşturuyor. Gmina Sułoszowa belediyesi yetkilisi Katarzyna Bieda, İngiliz Express gazetesine verdiği röportajda, "Sułoszowa, doğayla iç içe ve ormanlarla çevrili bir köy. Drone çekimlerinde görülen tarlalarımız, ana caddemizin çevresinde bir yaprak gibi görünerek dünya çapında tanınmamıza olanak sağladı" dedi.
GEÇMİŞTEN GELEN BİR YERLEŞİM GELENEĞİ
Bu eşsiz yerleşim düzeninin geçmişten gelen bir alışkanlık olduğunu belirten Bieda, "Eskiden tek bir cadde boyunca yaşamak, ulaşım açısından büyük kolaylık sağlıyordu" ifadelerini kullandı. 2022 verilerine göre, 5.672 kişilik nüfusa sahip olan Sułoszowa, sadece ilginç yapısıyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de turistleri cezbediyor.
Bieda, "Her yıl, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında birçok turist köyümüzü ziyaret ediyor. Burada sadece manzaralar değil, tarihi ve turistik mekanlar da mevcut. Bunlar arasında 14. yüzyıldan kalma Pieskowa Skała Kalesi ve ünlü Maczuga Herkulesa (Herkül’ün Sopa Kayası) bulunuyor" şeklinde konuştu.
Sułoszowa'nın en dikkat çekici doğal yapılarından biri, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kireçtaşı sütunu. Bunun dışında köy çevresindeki uçurumlar, vadiler ve 400'den fazla mağara, doğa severlerin ilgisini çeken diğer cazibe merkezleri arasında yer alıyor.