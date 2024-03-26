Tunceli'de keşfedildi, geçmişi çok eskilere dayanıyor!

"YEREL ÖZELLİKLER TAŞIDIĞI AŞİKAR"

Erdoğan, "Kanımızca Urartu’nun bölgeye egemen olduğu M.Ö. 7. yüzyıl öncesi bir dönemde (M.Ö. 9.-8. yüzyıl) inşa edilmiş olması gereken söz konusu tapınaklar, oluklara sahip kayaya oyulu sunaklar şeklinde kendini gösteriyor. Yerel özellikler taşıdığı aşikar olan bu tapınakların yerel tanrılara/kültlere yönelik için mi yoksa bir dönemin bilinen büyük tanrılarına tapınım için mi yapıldığı sorusu zihinlerimizi kurcalamaya devam ediyor. Günümüz kale mezrası yerleşiminde yer alan Aşağı Harik kalesi ve Tapınağı 'Moro Sur (Kırmızı Yılan) denilen bir kutsal mekan adıyla da biliniyor ve şifa bulmak isteyenlerin 'Ya Moro Sur, Tu esta) (Sen varsın Moro Sur)' seslenişiyle kutsallığını halen devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.