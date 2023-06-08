Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?

YERLEŞİM YERLERİNİ SU BASTI

Ukrayna’da savaş bu kez ülkenin en büyük hidroelektrik santrallarından Kahovka barajını vurdu. Rusya ve Ukrayna birbirini suçlarken Dinyeper nehri üzerindeki barajın patlamasıyla birçok yerleşim birimini su bastı.