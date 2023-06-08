Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
Dedikleri çıkan Baba Vanga’nın 2023 kehaneti bir kez daha gerçek oldu. Tüm dünyayı alarma geçiren haber geldi… Ukrayna'dan gelen korkunç haber sonrası Baba Vanga’nın bir kehaneti daha gerçek oldu.
Korona virüs salgınını bilen Bulgar Kahin Baba Vanga, yeniden dünya gündeminde... Ukrayna'dan gelen korkunç haber sonrası Baba Vanga’nın bir kehaneti daha gerçek oldu.
YERLEŞİM YERLERİNİ SU BASTI
Ukrayna’da savaş bu kez ülkenin en büyük hidroelektrik santrallarından Kahovka barajını vurdu. Rusya ve Ukrayna birbirini suçlarken Dinyeper nehri üzerindeki barajın patlamasıyla birçok yerleşim birimini su bastı.
Zaporojye nükleer santralı tehdit altında kaldı. Bu uyarı sonrası Baba Vanga'nın dünyayı kasıp kavuracak bir nükleer felaket öngörüsü bir kez daha gündeme geldi.
New York Post'ta yer alan habere göre, Baba Vanga büyük bir nükleer santral patlaması konusunda uyarıda bulunduğu söyleniyor. Takipçileri, zehirli bulutlar havayı doldururken ciddi hastalıkların yayılması nedeniyle diğer ülkelerin patlamadan etkilenebileceğine inanıyor.