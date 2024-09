Tüketilen Her Lokma Kanser Riskini Artırıyor: Uzmanlardan Hayati Uyarı

İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT

Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, işlenmiş etleri ‘kanserojen’ olarak sınıflandırdı. 2015 yılında yapılan bir araştırma, her gün kırmızı ve işlenmiş et tüketenlerin bağırsak kanseri riskinin yüzde 40 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Duke Üniversitesi'nden Dr. Nicholas DeVito da kırmızı et ve tütsülenmiş gıdaların kanser riskini artırdığını ve yeni hastalarının çoğunun 45 yaş altındaki bireylerden oluştuğunu belirtti.

Kanser riskini azaltmak için bazı yaşam tarzı değişiklikleri benimsemek büyük önem taşıyor. İşte uzmanların önerileri:

-Sağlıklı Beslenme: Bol miktarda meyve, sebze ve tam tahıl tüketin. İşlenmiş gıdalardan ve şekerli içeceklerden kaçının. Yağlı ve kırmızı etleri sınırlayın. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin yiyecekler, örneğin somon, tercih edin.



-Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz veya 75 dakika yoğun egzersiz yapın. Fiziksel aktivite, kanser riskini azaltabilir ve genel sağlık durumunu iyileştirebilir.



-Sigara ve Alkol Tüketimini Sınırlama: Sigara içmeyin ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçının. Alkol tüketimini sınırlayın; kadınlar için günde bir, erkekler için ise iki içkiden fazla tüketmemeye özen gösterin.

Uzmanlar, bu adımların kanser riskini azaltmada etkili olduğunu belirterek, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemenin önemine vurgu yapıyor.