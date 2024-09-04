Tüketilen Her Lokma Kanser Riskini Artırıyor: Uzmanlardan Hayati Uyarı
Dünya genelinde kanser vakalarındaki artış endişe verici boyutlara ulaşıyor. Uzmanlar, özellikle bazı besinlerin bu artışta rol oynayabileceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunuyor. Yapılan son araştırmalar, sofralardan eksik olmayan bazı gıdaların kanser riskini artırabileceğini gösteriyor.
Miami Üniversitesi Sylvester Kapsamlı Kanser Merkezi'nden Dr. Coral Olazagasti, kanserin geçmişte daha çok yaşlı nüfusun hastalığı olarak görüldüğünü, ancak son yıllarda genç kadınlar ve 30'lu yaşlardaki yetişkinler arasında da yaygınlaştığını belirtti. Dr. Olazagasti, erken teşhis konan kanser vakalarının artışının endişe verici olduğunu vurguluyor.
Dünya Kanser Araştırma Fonu Beslenme Uzmanı Matthew Lambert, aşırı işlenmiş gıdalar, yüksek doymuş yağ, şeker ve tuz içeren yiyeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini belirtti. Lambert, kek, bisküvi, cips, şekerli içecekler, pizza ve hamburger gibi yiyeceklerin kanser riskini artırabileceğine dikkat çekti.
KANSER RİSKİNİ ARTTIRIYOR
Araştırmalar, aşırı işlenmiş gıdalar ve işlenmiş etlerin, erken başlangıçlı bağırsak kanseri riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nden Profesör Charles Swanton, düşük lif ve yüksek şeker içeren diyetlerin bağırsak bakterileriyle ilişkili mutasyonlara yol açabileceğini açıkladı. Ultra işlenmiş gıdalar (UPF’ler), şeker, doymuş yağ ve tuz bakımından yüksek olup, vitamin ve lif açısından yetersiz.
ABD’de günlük kalorinin yüzde 60'ından fazlasının ultra işlenmiş gıdalardan geldiğine dikkat çeken uzmanlar, bu gıdaların kansere zemin hazırladığını belirtiyor.
İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT
Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, işlenmiş etleri ‘kanserojen’ olarak sınıflandırdı. 2015 yılında yapılan bir araştırma, her gün kırmızı ve işlenmiş et tüketenlerin bağırsak kanseri riskinin yüzde 40 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Duke Üniversitesi'nden Dr. Nicholas DeVito da kırmızı et ve tütsülenmiş gıdaların kanser riskini artırdığını ve yeni hastalarının çoğunun 45 yaş altındaki bireylerden oluştuğunu belirtti.
Kanser riskini azaltmak için bazı yaşam tarzı değişiklikleri benimsemek büyük önem taşıyor. İşte uzmanların önerileri:
-Sağlıklı Beslenme: Bol miktarda meyve, sebze ve tam tahıl tüketin. İşlenmiş gıdalardan ve şekerli içeceklerden kaçının. Yağlı ve kırmızı etleri sınırlayın. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin yiyecekler, örneğin somon, tercih edin.
-Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz veya 75 dakika yoğun egzersiz yapın. Fiziksel aktivite, kanser riskini azaltabilir ve genel sağlık durumunu iyileştirebilir.
-Sigara ve Alkol Tüketimini Sınırlama: Sigara içmeyin ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçının. Alkol tüketimini sınırlayın; kadınlar için günde bir, erkekler için ise iki içkiden fazla tüketmemeye özen gösterin.
Uzmanlar, bu adımların kanser riskini azaltmada etkili olduğunu belirterek, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemenin önemine vurgu yapıyor.