Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: Nüfusu 57 Şehirden Fazla
TÜİK güncel verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. Türkiye'nin en kalabalık ilçesinin ülkemizin birçok ilinden daha fazla nüfusa sahip olduğu ortaya çıktı. En kalabalık ilçenin nüfusu tam 57 ili geride bıraktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının metropollerde yoğunlaştığı biliniyor. Özellikle İstanbul gibi mega şehirler, ilçeleriyle birlikte ülke nüfusunun önemli bir bölümünü barındırıyor. Son yapılan araştırmalar, Türkiye'nin en kalabalık ilçesinin ülkemizin birçok ilinden daha fazla nüfusa sahip olduğunu ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'da bulunuyor. Bu ilçenin nüfusu o kadar yüksek ki, tam 57 ilimizin nüfusunu geride bırakıyor.
TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ BELLİ OLDU
10 - İstanbul / Ümraniye
723 bin 760
9 - İstanbul / Pendik
743 bin 774
8 - Adana / Seyhan
787 bin 771
7 - İstanbul / Küçükçekmece
792 bin 30
6 - Gaziantep / Şehitkamil
867 bin 193
5 - Bursa / Osmangazi
885 bin 273
4 - Ankara / Keçiören
923 bin 404
3 - Ankara / Çankaya
937 bin 546
2 - Gaziantep / Şahinbey
939 bin 497
1 - İstanbul / Esenyurt
978 bin 117