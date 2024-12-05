Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: Nüfusu 57 Şehirden Fazla

Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının metropollerde yoğunlaştığı biliniyor. Özellikle İstanbul gibi mega şehirler, ilçeleriyle birlikte ülke nüfusunun önemli bir bölümünü barındırıyor. Son yapılan araştırmalar, Türkiye'nin en kalabalık ilçesinin ülkemizin birçok ilinden daha fazla nüfusa sahip olduğunu ortaya koydu.