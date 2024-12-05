Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: Nüfusu 57 Şehirden Fazla

TÜİK güncel verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. Türkiye'nin en kalabalık ilçesinin ülkemizin birçok ilinden daha fazla nüfusa sahip olduğu ortaya çıktı. En kalabalık ilçenin nüfusu tam 57 ili geride bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Nüfus
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Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: Nüfusu 57 Şehirden Fazla - Resim: 1

Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının metropollerde yoğunlaştığı biliniyor. Özellikle İstanbul gibi mega şehirler, ilçeleriyle birlikte ülke nüfusunun önemli bir bölümünü barındırıyor. Son yapılan araştırmalar, Türkiye'nin en kalabalık ilçesinin ülkemizin birçok ilinden daha fazla nüfusa sahip olduğunu ortaya koydu.

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Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: Nüfusu 57 Şehirden Fazla - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'da bulunuyor. Bu ilçenin nüfusu o kadar yüksek ki, tam 57 ilimizin nüfusunu geride bırakıyor.

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Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: Nüfusu 57 Şehirden Fazla - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ BELLİ OLDU

10 - İstanbul / Ümraniye

723 bin 760

9 - İstanbul / Pendik

743 bin 774

8 - Adana / Seyhan

787 bin 771

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Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: Nüfusu 57 Şehirden Fazla - Resim: 4

7 - İstanbul / Küçükçekmece

792 bin 30

6 - Gaziantep / Şehitkamil

867 bin 193

5 - Bursa / Osmangazi

885 bin 273

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Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: Nüfusu 57 Şehirden Fazla - Resim: 5

4 - Ankara / Keçiören

923 bin 404

3 - Ankara / Çankaya

937 bin 546

2 - Gaziantep / Şahinbey

939 bin 497

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Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: Nüfusu 57 Şehirden Fazla - Resim: 6

1 - İstanbul / Esenyurt

978 bin 117

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