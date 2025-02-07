TÜİK Son Noktayı Koydu: İstanbul'da En Çok Nereli Yaşıyor?

TÜİK'in son verilerine göre, İstanbul'da yaşayan 15 milyonun üzerinde insanın sadece yarısından biraz fazlasının kütüğü buraya kayıtlı. Peki, İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte şaşırtıcı sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi

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TÜİK Son Noktayı Koydu: İstanbul'da En Çok Nereli Yaşıyor? - Resim: 1

İstanbul'un nüfusu her geçen gün artarken, hangi illerden göç alındığı merak konusu olmaya devam ediyor. TÜİK'in son verilerine göre, 2024 sonu itibariyle bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi arttı ve tam 15 milyon 701 bin 602'ye yükseldi. Ama İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 139 bin 544'ünün kütüğünün İstanbul'a kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte detaylar...

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TÜİK Son Noktayı Koydu: İstanbul'da En Çok Nereli Yaşıyor? - Resim: 2

İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR ASLEN NERELİ?

TÜİK verilerine göre, İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor. Tam olarak 759 bin 363 Sivaslı, İstanbul'u kendine yeni yuva yapmış durumda. Sivaslıları, 546 bin 718 ile Kastamonulular ve 519 bin 889 ile Ordulular takip ediyor. İstanbul'da 519 bin 889 Ordu nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor. Giresun ve Tokat gibi illerden gelenlerin sayısı da oldukça fazla. İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı 485 bin 8 500, Tokatlı sayısı ise 475 bin 471 olarak belirlendi. Erzurum nüfusuna kayıtlı 456 bin 192 kişi de yine İstanbul'da yaşıyor.

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TÜİK Son Noktayı Koydu: İstanbul'da En Çok Nereli Yaşıyor? - Resim: 3

İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ YAŞIYOR?

1- Sivas: 759.363

2- Kastamonu: 546.718

3- Ordu: 519.889

4- Giresun: 485.500

5- Tokat: 475.471

6- Erzurum: 456.192

7- Malatya: 422.078

8- Samsun: 415.372

9- Trabzon: 413.924

10- Sinop: 366.728

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TÜİK Son Noktayı Koydu: İstanbul'da En Çok Nereli Yaşıyor? - Resim: 4

11- Kars: 309.231

12- Rize: 307.049

13- Erzincan: 301.667

14- Van: 274.682

15- Mardin: 267.308

16- Siirt: 263.512

17- Ardahan: 260.318

18- Bitlis: 248.962

19- Diyarbakır: 238.539

20- Ağrı: 234.159

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TÜİK Son Noktayı Koydu: İstanbul'da En Çok Nereli Yaşıyor? - Resim: 5

21- Adıyaman: 218.396

22- Muş: 191.571

23- Çorum: 176.744

24- Amasya: 175.062

25- Çankırı: 164.726

26- Şanlıurfa: 164.375

27- Kayseri: 164.164

28- Konya: 164.077

29- Elazığ: 153.815

30- Yozgat: 151.379

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