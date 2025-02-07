TÜİK Son Noktayı Koydu: İstanbul'da En Çok Nereli Yaşıyor?

İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR ASLEN NERELİ?

TÜİK verilerine göre, İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor. Tam olarak 759 bin 363 Sivaslı, İstanbul'u kendine yeni yuva yapmış durumda. Sivaslıları, 546 bin 718 ile Kastamonulular ve 519 bin 889 ile Ordulular takip ediyor. İstanbul'da 519 bin 889 Ordu nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor. Giresun ve Tokat gibi illerden gelenlerin sayısı da oldukça fazla. İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı 485 bin 8 500, Tokatlı sayısı ise 475 bin 471 olarak belirlendi. Erzurum nüfusuna kayıtlı 456 bin 192 kişi de yine İstanbul'da yaşıyor.