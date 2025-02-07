TÜİK Son Noktayı Koydu: İstanbul'da En Çok Nereli Yaşıyor?
TÜİK'in son verilerine göre, İstanbul'da yaşayan 15 milyonun üzerinde insanın sadece yarısından biraz fazlasının kütüğü buraya kayıtlı. Peki, İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte şaşırtıcı sonuçlar...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un nüfusu her geçen gün artarken, hangi illerden göç alındığı merak konusu olmaya devam ediyor. TÜİK'in son verilerine göre, 2024 sonu itibariyle bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi arttı ve tam 15 milyon 701 bin 602'ye yükseldi. Ama İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 139 bin 544'ünün kütüğünün İstanbul'a kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR ASLEN NERELİ?
TÜİK verilerine göre, İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor. Tam olarak 759 bin 363 Sivaslı, İstanbul'u kendine yeni yuva yapmış durumda. Sivaslıları, 546 bin 718 ile Kastamonulular ve 519 bin 889 ile Ordulular takip ediyor. İstanbul'da 519 bin 889 Ordu nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor. Giresun ve Tokat gibi illerden gelenlerin sayısı da oldukça fazla. İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı 485 bin 8 500, Tokatlı sayısı ise 475 bin 471 olarak belirlendi. Erzurum nüfusuna kayıtlı 456 bin 192 kişi de yine İstanbul'da yaşıyor.
İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ YAŞIYOR?
1- Sivas: 759.363
2- Kastamonu: 546.718
3- Ordu: 519.889
4- Giresun: 485.500
5- Tokat: 475.471
6- Erzurum: 456.192
7- Malatya: 422.078
8- Samsun: 415.372
9- Trabzon: 413.924
10- Sinop: 366.728
11- Kars: 309.231
12- Rize: 307.049
13- Erzincan: 301.667
14- Van: 274.682
15- Mardin: 267.308
16- Siirt: 263.512
17- Ardahan: 260.318
18- Bitlis: 248.962
19- Diyarbakır: 238.539
20- Ağrı: 234.159
21- Adıyaman: 218.396
22- Muş: 191.571
23- Çorum: 176.744
24- Amasya: 175.062
25- Çankırı: 164.726
26- Şanlıurfa: 164.375
27- Kayseri: 164.164
28- Konya: 164.077
29- Elazığ: 153.815
30- Yozgat: 151.379