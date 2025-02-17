TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Evliler mi Yoksa Bekarlar mı Daha Mutlu?

EVLİLER Mİ YOKSA BEKARLAR MI DAHA MUTLU?

Verilere göre, 2024 yılında evli bireylerin yüzde 52,5’i mutlu olduğunu beyan ederken, evli olmayan bireylerde bu oran yüzde 44’te kaldı. Cinsiyete göre analiz edildiğinde ise evli kadınların yüzde 55,4’ü mutluyken, evli erkeklerde bu oran yüzde 49,5 olarak ölçüldü.

Bekâr bireylerin mutluluk oranı ise evlilere kıyasla daha düşük kaldı. 2024 yılı itibarıyla evli olmayan bireylerin sadece yüzde 44'ü mutlu olduğunu belirtti. Uzmanlar, evliliğin bireylere sosyal destek ve güven duygusu sunduğunu, bunun da mutluluk seviyesini artırabileceğini belirtiyor.