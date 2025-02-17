TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Evliler mi Yoksa Bekarlar mı Daha Mutlu?
TÜİK, 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında Türkiye'nin mutluluk haritasını çıkardı. Verilere göre yıllardır tartışılan "Bekarlık sultanlık mı?" sorusu yanıt buldu. Peki evliler mi yoksa bekarlar mı daha mutlu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması, Türkiye’de bireylerin mutluluk seviyelerinin düştüğünü gösterdi. 2023 yılında yüzde 52,7 olan mutlu bireylerin oranı, 2024’te 3,1 puan azalarak yüzde 49,6’ya geriledi. Türkiye'nin mutluluk haritası verilerine göre yıllardır tartışılan "Bekarlık sultanlık mı?" sorusu yanıt buldu. Peki gerçekten evliler mi yoksa bekarlar mı daha mutlu? İşte herkesin merak ettiği o cevap...
EVLİLER Mİ YOKSA BEKARLAR MI DAHA MUTLU?
Verilere göre, 2024 yılında evli bireylerin yüzde 52,5’i mutlu olduğunu beyan ederken, evli olmayan bireylerde bu oran yüzde 44’te kaldı. Cinsiyete göre analiz edildiğinde ise evli kadınların yüzde 55,4’ü mutluyken, evli erkeklerde bu oran yüzde 49,5 olarak ölçüldü.
Bekâr bireylerin mutluluk oranı ise evlilere kıyasla daha düşük kaldı. 2024 yılı itibarıyla evli olmayan bireylerin sadece yüzde 44'ü mutlu olduğunu belirtti. Uzmanlar, evliliğin bireylere sosyal destek ve güven duygusu sunduğunu, bunun da mutluluk seviyesini artırabileceğini belirtiyor.
KADINLAR MI YOKSA ERKEKLER Mİ DAHA MUTLU?
Araştırma genelinde kadınların mutluluk oranı erkeklere göre daha yüksek çıktı. 2023 yılında yüzde 55,1 olan mutlu kadınların oranı, 2024’te yüzde 52,3’e gerilese de erkeklerin mutluluk oranından daha yüksek kaldı. Erkeklerde ise bu oran 2023’te yüzde 50,3 iken 2024’te yüzde 46,9’a düştü.
MUTLULUĞUN KAYNAĞI AİLE VE SAĞLIK
Bireylerin mutluluk kaynaklarına bakıldığında, en büyük payı yine aile aldı. 2024 yılında bireylerin yüzde 72,9’u en çok ailelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bunu yüzde 13,2 ile çocukları, yüzde 4,2 ile kendisi, yüzde 3,4 ile eşi takip etti.
Mutluluk veren unsurlar arasında ise sağlık ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 68,3’ü sağlıklı olmanın kendilerini en çok mutlu eden unsur olduğunu belirtti. Sevgi (yüzde 14,4), başarı (yüzde 8,9), para (yüzde 6,4) ve iş (yüzde 1,8) de mutluluk kaynakları arasında yer aldı.