Fenomen Dizide Beklenmedik Ayrılık! Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti
TRT1'in fenomen dizisi Teşkilat'ta beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Altay’ın (Tolga Sarıtaş) kız kardeşi Selen’e hayat veren genç oyuncu Gizem Güneş diziye veda edecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
TRT1’in beş sezondur ekranda izleyicileriyle buluşan fenomen dizisi Teşkilat, güçlü kadrosu ve aksiyon dolu hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş (Altay), Aybüke Pusat (Neslihan), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut), Tuvana Türkay (Kate), Murat Aygen (Tufan) ve Ushan Çakır (Makinist) gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Teşkilat, yeni sezonda kadrosuna yeni karakterler eklerken bazı ayrılıklarla da gündeme geliyor. Son olarak dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.
ÜNLÜ OYUNCU DİZİDEN AYRILIYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Arlıel’in yönetmenliğini üstlendiği ve Teşkilat Yazı Grubu tarafından kaleme alınan dizide, Gizem Güneş’in canlandırdığı Selen karakteri ekranlara veda edecek. Oyuncunun projeden nasıl ayrılacağı ise ilerleyen bölümlerde belli olacak. Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’ın kız kardeşi Selen, hikayenin önemli karakterlerinden biri olarak izleyicilerin ilgisini çekiyordu.