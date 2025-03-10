Fenomen Dizide Beklenmedik Ayrılık! Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti

TRT1’in beş sezondur ekranda izleyicileriyle buluşan fenomen dizisi Teşkilat, güçlü kadrosu ve aksiyon dolu hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş (Altay), Aybüke Pusat (Neslihan), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut), Tuvana Türkay (Kate), Murat Aygen (Tufan) ve Ushan Çakır (Makinist) gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Teşkilat, yeni sezonda kadrosuna yeni karakterler eklerken bazı ayrılıklarla da gündeme geliyor. Son olarak dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.