Travma Terapisti Açıkladı: Sadece 1 Dakikada Tüm Kaygıyı, Stresi Yok Eden Yöntem
Travma terapisti Lauren Auer, 1 dakika tek bir hareketle tüm kaygıyı yok eden yöntemi açıkladı. Kendi başınıza evde uygulayabileceğiniz göz hareketleriyle kaygıyı azaltan bu yöntemin, sinir sistemini sakinleştirdiği bilimsel olarak kanıtlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük yaşamda stres ve kaygı, iş ve sosyal hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Ancak, uzmanlar basit göz hareketleriyle vücudu sakinleştirmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Travma terapisti Lauren Auer, milyonlarca kişi tarafından izlenen videosunda 1 dakikada kaygıyı azaltan etkili bir yöntemi paylaştı. İşte, kolayca uygulayabileceğiniz kaygıyı yok eden teknik ve bilimsel hareket...
TÜM KAYGIYI YOK EDEN YÖNTEM
Bu teknik, göz hareketleriyle vagus sinirini uyararak vücudu rahatlatmaya yardımcı oluyor. Auer, uygulamanın herkes tarafından kolaylıkla yapılabileceğini belirtiyor.
Bir nesne seçin: Kalem, telefon veya herhangi bir objeyi göz hizasında tutun. Gözlerinizi bu nesneye odaklayın.
Bakışınızı uzağa kaydırın, ardından tekrar nesneye odaklanın. Bu hareketi birkaç kez tekrar edin.
Auer'e göre bu egzersiz, okülokardiyak refleksi harekete geçirerek kalp atış hızını düşürüyor ve solunumu düzenleyerek vücudu sakin bir moda geçiriyor.
ETKİSİ BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI
Okülokardiyak refleks, göz kaslarının hareket etmesiyle birlikte kalp atış hızını yavaşlatan bir fizyolojik tepkidir. Vagus siniri, stres ve kaygıyı azaltan "dinlen ve sindir" modunu devreye sokar. Göz hareketleriyle bu sinirin uyarılması, beyne tehlikenin geçtiğini bildirerek vücudu sakinleştirir. Bu yöntem doğrudan nefesi kontrol etmese de sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etki yarattığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Ancak, uzmanlar şiddetli panik ataklar için bu yöntemin yetersiz kalabileceğini belirtti.