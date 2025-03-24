Travma Terapisti Açıkladı: Sadece 1 Dakikada Tüm Kaygıyı, Stresi Yok Eden Yöntem

TÜM KAYGIYI YOK EDEN YÖNTEM

Bu teknik, göz hareketleriyle vagus sinirini uyararak vücudu rahatlatmaya yardımcı oluyor. Auer, uygulamanın herkes tarafından kolaylıkla yapılabileceğini belirtiyor.

Bir nesne seçin: Kalem, telefon veya herhangi bir objeyi göz hizasında tutun. Gözlerinizi bu nesneye odaklayın.

Bakışınızı uzağa kaydırın, ardından tekrar nesneye odaklanın. Bu hareketi birkaç kez tekrar edin.

Auer'e göre bu egzersiz, okülokardiyak refleksi harekete geçirerek kalp atış hızını düşürüyor ve solunumu düzenleyerek vücudu sakin bir moda geçiriyor.